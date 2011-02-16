صدرنشین دور رفت لیگ دارت مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مسابقات هشت تیم حضور دارند که بصورت تیمی با یکدیگر پیکار می کنند. در دور رفت که در سالن جانبازان شهرستان گرمسار برگزار شد پس از تیم هتل سنتی ، تیم "داماش "گیلان با یک باخت در رده دوم ایستاد و "هیئت دارت " رشت در مکان سوم جای گرفت.

تیم های " به دارو الهه " گرمسار، زیر ساختهای مخابرات ‌استان تهران ، شهرداری بندرعباس ، پتروشیمی عسلویه و کلوچه نوشین گیلان دیگر نمایندگان حاضر در این مسابقات در پایان مرحله رفت، به ترتیب در مکانهای چهارم تا هشتم ایستادند.



پیکارهای مرحله برگشت و پایانی روز دهم اسفندماه در تهران برگزار می شود تا چهره تیم های برتر مشخص شود. همچنین دور رفت مسابقات لیگ دارت بانوان قهرمانی ایران روز جمعه در همین مکان آغاز خواهد شد.

