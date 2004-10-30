كمبود اعتبارات آموزش عالي بر روي كيفيت دانشگاه ها تاثير منفي گذاشته است // همه اساتيد دانشگاه ها بايد از افزايش حقوق و مزايا برخوردار شوند

دكتر علي عباسپور تهران فرد نماينده مردم تهران در مجلس هفتم در گفت و گوي اختصاصي با خبرنگار دانشگاهي "مهر"، گفت: در جلسه اي كه شهريور ماه با سازمان مديريت و برنامه ريزي بودجه در ارتباط با بودجه و اعتبارات دانشگاه هاي كشور برگزار شد اعتبارات دانشگاه ها مورد بررسي قرار گرفت. همچنين براي آشنايي بيشتر با مشكلات اساسي موجود در دانشگاه ها نشستي در اواخر مهر ماه با روساي دانشگاه هاي بزرگ كشور در مجلس شوراي اسلامي ترتيب داده شد كه در اين نشست مشكلات دانشگاه ها مورد بررسي قرار گرفت.

وي تصريح كرد: با توجه به گسترش آموزش عالي كشور بعد از انقلاب اسلامي به ويژه در سالهاي اخير و گسترش تحصيلات تكميلي مهمترين معضل دانشگاه هاي كشور اعتبارات محدود دانشگاه ها نسبت به هزينه هاي موجود در دانشگاه هاست.

نماينده مردم تهران در مجلس افزود: بودجه هاي جاري عمراني، آموزشي و پژوهشي اختصاص يافته به دانشگاه ها و آموزش عالي كشور جوابگوي اين گسترش گسترده در آموزش عالي نيست و كمبود اعتبارات اثر منفي بر روي كيفيت دانشگاه ها گذاشته است.

رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: سالانه دولت اعتبار همه دستگاه هاي كشور را به يك ميزان افزايش مي دهد. با توجه به اينكه اعتبار پايه اي آموزش عالي نسبت به ساير دستگاه ها كمتر بوده است، افزايش يكسان بودجه همه دستگاه ها براي بخش آموزش عالي مشكل ايجاد كرده است.

وي افزود: اساتيد دانشگاه ها با توجه به وضع معيشتي كه دارند ناچارند وقت زيادي از خود را در خارج از دانشگاه صرف كنند كه اين امر سبب مي شود از ظرفيت اين اساتيد به نحو مطلوب در دانشگاه ها و سيستم آموزش عالي استفاده نشود.

دكتر علي عباسپور تهراني فرد در ادامه تصريح كرد: در سال گذشته برخي از دانشگاه ها طرح افزايش حقوق 40 درصد از اعضاي هيئت علمي را اجرا كردند كه روساي دانشگاه ها اين طرح را ناموفق قلمداد كردند. آنها معتقد هستند اين طرح اثر منفي روي اساتيد دانشگاه ها گذاشته است و سبب برخورد دوگانه با اعضاي هيئت علمي دانشگاه ها شده است كه اين برخورد موجبات دلسردي اساتيد دانشگاه ها را فراهم آورده است. برخي از روساي دانشگاه ها نيز اين طرح را اجرا ناشدني دانستند.

وي افزود: حقوق همه اساتيد دانشگاه ها بايد يكسان افزايش يابد نه اينكه تنها عده اي از اين افزايش بهره مند شوند زيرا افزايش درصدي حقوق سبب مي شود اساتيد فعال ديگري كه جزء اين 40 درصد نيستند از اين برخورد دلسرد شده و به فعاليت هاي ديگري بپردازند. اين امر خروج اساتيد و اعضاي هيئت علمي دانشگاه ها را از صحنه آموزش عالي سبب مي شود.

نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: از آنجا كه در آستانه تدوين بودجه سال 1384 قرار داريم نامه اي در كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس خطاب به رئيس جمهور نوشته شد كه در آن كمبود منابع مالي عمراني، آموزش و پژوهشي دانشگاه ها منعكس شده است. همچنين در اين نامه تاكيد شده است كه دولت بايد به وضع معيشتي اساتيد توجه بيشتري داشته باشد تا شاهد حضور بيشتر اساتيد و اعضاي هيئت علمي در دانشگاه ها باشيم.

وي در پايان افزود: اميدواريم بتوانيم جلسه اي با رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي بودجه نيز داشته باشيم تا بتوانيم زمينه اي فراهم كنيم تا اعتبارات دانشگاه ها در بودجه سال 1384 روند رشد مناسبي داشته باشد. افزايش اعتبارات بودجه اي آموزش عالي علاوه بر افزايش رشد فعاليت هاي عمراني و پژوهشي دانشگاه ها، زمينه افزايش حقوق و مزاياي هيئت علمي دانشگاه ها را فراهم مي آورد. در اين زمينه مجلس و كميسيون آموزش و تحقيقات آماده هرگونه همكاري با دولت خواهد بود.