جلیل رسولی، خوشنویسی که نمایشگاه انفرادی در بخش "هفت هنر، هفت هنرمند" سومین جشنواره هنرهای تجسمی فجر برگزار کرده، در مورد آثاری که به نمایش گذاشته است، به خبرنگار مهر گفت: 30 تابلوی خوشنویسی و نقاشی‌خط را برای نمایش انتخاب کردم.

وی افزود: من هیچ‌وقت کارهایم را نمی‌فروشم و آنها را پیش خودم نگه می‌دارم. زمانی که از من برای برگزاری نمایشگاه دعوت شد، تعدادی از آنها را که به نظرم از بقیه بهتر بودند، انتخاب کردم. البته این کارها از سال 57 تا 86 هستند.

رسولی در مورد نقاشی‌خط که در سال‌های اخیر بیشتر به آن روی آورده است، عنوان کرد: از 47 سال قبل کار خوشنویسی را شروع کردم. ابتدا از خوشنویسی کلاسیک شروع اما بعد از یک دوره جذابیت این رشته برایم کمتر شد و به همین دلیل سعی کردم به دنبال شیوه‌های جدیدتر بروم که نقاشی‌خط از جمله آنها بود. هرچه جلوتر می‌روم، دوست دارم روش‌های جدیدتری را در آثارم بوجود بیاورم.

وی همچنین درباره آثار این دوره جشنواره تجسمی فجر گفت: این جشنواره‌ها باعث می‌شود، آثار هنرمندان جوان نشان داده شود و به تکاپو بیایند. به هرحال این نمایشگاه‌ها هر ضعفی داشته باشند، یک نکته قوت دارند و این است که هنرمندان را از یکنواختی دور می‌کنند.

رسولی در مورد تاثیر جشنواره‌ها در گرد هم آمدن جامعه خوشنویسان گفت: خوشنویسی هنری است که در تنهایی انجام می‌شود و هنرمندان این رشته در انزوا کار می‌کنند. وقتی جشنواره‌ یا نمایشگاهی برگزار می‌شود، خوشنویسان مجبور می‌شوند آثار دیگران را ببینند. درست است که در ظاهر تابلوها در کنار هستند اما واقعیت این است که خوشنویسان درکنار هم قرار گرفته‌اند.

جلیل رسولی متولد 1326 در همدان است. وی دارای درجه استادی از سید حسن میرخانی در سال 1367 است. رسولی برگزاری نمایشگاه در نگارخانه‌های سیحون،‌ شیخ، فرهنگسرای نیاوران، موزه‌ نگارستان، انجمن فرهنگی فرانسه در تهران، موزه‌ هنرهای معاصر را در کارنامه خود دارد.

وی از 1362 تاکنون نمایشگاه‌های متعددی در کشورهای ایتالیا، انگلستان، قطر، کویت، لبنان، سوریه، ترکیه، ژاپن، چین، انگلستان و پاکستان برگزار کرده است.