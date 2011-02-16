پیکر شهید صانع ژاله به دانشگاه تهران رسید/ اقامه نماز به امامت صدیقی

به گزارش خبرنگار مهر، پیکر شهید صانع ژاله که بر دوش حضار در مراسم تشییع جنازه به دانشگاه تهران رسید به محل سازه نماز جمعه تهران منتقل شد تا نماز میت بر پیکر وی خوانده شود.

گفتنی است هم اکنون جمعیت بسیاری در حال ورود به دانشگاه تهران و قرار گرفتن پشت پیکر این شهید است تا نماز میت بر وی خوانده شود.

نماز میت بر پیکر شهید صانع ژاله از شهدای اغتشاشات روز 25 بهمن 89، تا دقایقی دیگر توسط حجت الاسلام صدیقی برگزار و قبل از آن حجت الاسلام پناهیان به ایراد سخنرانی در جمع مردم حاضر در مراسم تشییع پیکر این شهید خواهد پرداخت.

نماز ظهر و عصر نیز پس از این مراسم در همین محل به امامت حجت الاسلام صدیقی برگزار خواهد شد.