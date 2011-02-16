مرکز جامع اشتغال و سرمایه گذاری در ایلام به یک افتخار تبدیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مجتبی اعلایی صبح چهارشنبه در جلسه هئیت امنا مرکز جامع اشتغال و سرمایه گذاری استان که با حضور متولیان دستگاه های مسئول در این حوزه برگزار شد، گفت: با پرهیز از بخشی نگری، مرکز جامع اشتغال و سرمایه گذاری در استان به یک افتخار تبدیل می شود.
وی اظهار داشت: خرد جمعی و ورود به مباحث کارشناسی می تواند در تکامل این ایده نو و مترقی تأثیر گذاری بیشتری داشته باشد.
وی افزود: راه اندازی این مرکز، دستاورد سالها رصد نمودن فرایندهای اشتغال و سرمایه گذاری است و وزراء محترم کار و تعاون این ایده را پسندیدند.
وی تصریح کرد: در حوزه اشتغال و سرمایه گذاری الان در استانهای مختلف به این نتیجه رسیده اند که باید سازوکاری بومی با نگاه به اهداف کلان داشته باشند.
نماینده عالی دولت در استان با اعلام این موضوع که بدنبال ایجاد اشتغال بمعنای واقعی هستیم، گفت: تاکنون، فرایند گردشکار در بخش اشتغال در این مرکز بخوبی دنبال می شود.
اعلایی ادامه داد: در بخشی از کار، افرادی که درخواست مشابه شغل دارند جلساتی را با محوریت این مرکز برگزار می کنند تا یک تعاونی را تشکیل دهند و مرکز جامع اشتغال این بستر را فراهم کرده است.
ویبا تأکید بر ورود عالمانه دستگاه های متولی در حوزه سرمایه گذاری برای تقویت این بخش، بیان نمود: دولت مسیری نو را دنبال می کند و تردیدی نیست که روشهای سنتی برچیده می شوند.
وی از برخی مسئولان خواست حضور خود را در مرکز فعال کنند و از بخشی نگری و مقاومت های بیهوده که فرصتها را هدر می دهد، بپرهیزند.
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