مرکز جامع اشتغال و سرمایه گذاری در ایلام به یک افتخار تبدیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مجتبی اعلایی صبح چهارشنبه در جلسه هئیت امنا مرکز جامع اشتغال و سرمایه گذاری استان که با حضور متولیان دستگاه های مسئول در این حوزه برگزار شد، گفت: با پرهیز از بخشی نگری، مرکز جامع اشتغال و سرمایه گذاری در استان به یک افتخار تبدیل می شود .

وی اظهار داشت: خرد جمعی و ورود به مباحث کارشناسی می تواند در تکامل این ایده نو و مترقی تأثیر گذاری بیشتری داشته باشد .

وی افزود: راه اندازی این مرکز، دستاورد سالها رصد نمودن فرایندهای اشتغال و سرمایه گذاری است و وزراء محترم کار و تعاون این ایده را پسندیدند .

وی تصریح کرد: در حوزه اشتغال و سرمایه گذاری الان در استانهای مختلف به این نتیجه رسیده اند که باید سازوکاری بومی با نگاه به اهداف کلان داشته باشند .

نماینده عالی دولت در استان با اعلام این موضوع که بدنبال ایجاد اشتغال بمعنای واقعی هستیم، گفت: تاکنون، فرایند گردشکار در بخش اشتغال در این مرکز بخوبی دنبال می شود .

اعلایی ادامه داد: در بخشی از کار، افرادی که درخواست مشابه شغل دارند جلساتی را با محوریت این مرکز برگزار می کنند تا یک تعاونی را تشکیل دهند و مرکز جامع اشتغال این بستر را فراهم کرده است .

ویبا تأکید بر ورود عالمانه دستگاه های متولی در حوزه سرمایه گذاری برای تقویت این بخش، بیان نمود: دولت مسیری نو را دنبال می کند و تردیدی نیست که روشهای سنتی برچیده می شوند .