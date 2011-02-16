بازیافت زباله های خانگی در شرق تهران 22 تن افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، بابک جعفریان با اعلام این مطلب گفت: با توجه به حجم بالای تولید زباله های خانگی در روزهای پایانی سال، میزان بازیافت پسماندهای خانگی در این منطقه از مرز 43 تن به 65 تن افزایش می یابد.

وی با اشاره به مخازن آبی جهت جمع آوری پسماندهای خشک در شرق تهران افزود: تلاش داریم تعداد این مخازن را به 650 عدد برسانیم.

قائم مقام شهردار منطقه 8 در ادامه به شناسایی مکانهای مناسب جهت نقاشی دیواری با مفهوم مدیریت پسماند در سطح منطقه اشاره کرد و گفت: نقاشی دیواری مسیل باختر که مفهوم تفکیک پسماندها و جمع آوری مخازن به صورت مکانیزه را دارد، با این هدف انجام گرفت.

جعفریان افزود: با توجه به استقبال شهروندان از اجرای این طرح، این اقدام در 20 نقطه از سطح منطقه 8 اجرا می شود.

وی از طراحی و نقاشی جدید اتوبوس بازیافت منطقه 8 خبر داد و گفت: با توجه به نزدیک شدن به روزهای پایانی سال و با هدف تشویق شهروندان نسبت به مشارکت در امر بازیافت زباله، این اتوبوس با رنگ آمیزی و نورپردازی جدید آماده بهره برداری شد.