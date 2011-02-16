به گزارش خبرنگار مهر،بلیت این کنسرت از 20 تا 50 هزار تومان قیمت گذاری شده است و دانشجویان با ارائه کارت دانشجویی خود می توانند بلیت این کنسرت را با قیمت 10 هزارتومان خریداری کنند.

کنسرت گروه موسیقی "شمس" به سرپرستی کیخسرو پورناظری با آواز علیرضا قربانی از تاریخ 11 تا 13 اسفندماه در دو نوبت 18 و 21:30 در سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می شود.

لازم به ذکراست کنسرت بخش نخست این اجرا براساس موسیقی عرفانی تنبورخواهد بود که با همنوازی ده تنبور و همراهی سازهای کوبه ای برگزار می شود ؛ بخش دوم کنسرت گروه موسیقی شمس نیز به اجرای قطعاتی از موسیقی ملی ایران برمبنای ردیف های موسیقی ایرانی اختصاص دارد که مجموع قطعات این بخش به آهنگسازی تهمورس و سهراب پورناظری با عنوان"سفری از غرب تا شرق ایران" اجرا می شود.