  1. هنر
  2. موسیقی و هنرهای تجسمی
۲۷ بهمن ۱۳۸۹، ۱۲:۰۹

بلیت کنسرت "شمس" ویژه دانشجویان به فروش می‌رسد

بلیت کنسرت "شمس" ویژه دانشجویان به فروش می‌رسد

پیش فروش بلیت کنسرت گروه موسیقی"شمس" ویژه دانشجویان از فردا آغاز می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر،بلیت این کنسرت از 20 تا 50 هزار تومان قیمت گذاری شده است و دانشجویان با ارائه کارت دانشجویی خود می توانند بلیت این کنسرت را با قیمت 10 هزارتومان خریداری کنند.

 کنسرت گروه موسیقی "شمس" به سرپرستی کیخسرو پورناظری با آواز علیرضا قربانی از تاریخ 11 تا 13 اسفندماه در دو نوبت 18 و 21:30 در سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می شود.

لازم به ذکراست کنسرت بخش نخست این اجرا براساس موسیقی عرفانی تنبورخواهد بود که با همنوازی ده تنبور و همراهی سازهای کوبه ای برگزار می شود ؛ بخش دوم کنسرت گروه موسیقی شمس نیز به اجرای قطعاتی از موسیقی ملی ایران برمبنای ردیف های موسیقی ایرانی اختصاص دارد که مجموع قطعات این بخش به آهنگسازی تهمورس و سهراب پورناظری با عنوان"سفری از غرب تا شرق ایران" اجرا می شود.

کد مطلب 1255147

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها