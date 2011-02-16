سروده شاعر ترک برای ملل عرب/ چشمان وی را دیدم زیر فشار تانکها!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری تایم ترک، "عمر آلتاش" در سروده ای با عنوان "تبریک به مقاومت مقدس" آورده است:

در میان تاریکی و عزلت

مرد انقلابی تونس فریاد برمی آورد

در روزهای حکومت نظامی

کبوتری در آسمان پر نمی زند

چشمان وی را دیدم

زیر فشار تانکها

قلبها هم اکنون از جایش تکان خورده

فریادها در همه جا به گوش می رسد

شعار انتفاضه

بر روی دیوارها نقش بسته است



"محمد بوعزیزی"

صدای بلند فریاد است

و برای بازگرداندن کرامتش خود را به آتش می کشد

چون نتوانسته بود ظلم را با وجودش از بین ببرد



مادرش به زمین گفت:

به کرده پسرم افتخار می کنم

صدایش سکوت بود

یا روحی که آزار می بیند و فریاد بر نمی آورد



شهید شاهد

صدای درون "محمد" است

که ملت را زیر سایه رحمت خود قرار داد

او خود را سوزاند

صبح بود که خاکستر آتش بر آمدند

و میلیونها نفر در خیابان بورقیبه تونس بودند