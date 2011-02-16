توقف خوابگاه سازی توسط دانشگاهها/ ارائه بخشنامه صبحانه به دانشگاهها

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمودملاباشی امروز چهارشنبه در چهل و هشتمین گردهمایی معاونان دانشجویی و فرهنگی دانشگاه‌ها با اشاره به واگذاری خوابگاه‌ها به بخش خصوصی اضافه کرد: از این به بعد هیچ کلنگی برای خوابگاه‌ها در دانشگاه‌ها به زمین زده نمی‌شود حتی تامین خوابگاه برای جمعیتی که به خوابگاه‌ها اضافه می‌شود باید با برون سپاری و بخش خصوصی انجام شود.

وی افزود: علاوه بر این می‌بایست مدیریت اداره خوابگاه‌های ملکی هم به برون سپاری واگذار شود همچنین دانشگاه را باید به گونه‌ای مدیریت کرد تا بخش خصوصی بتوانند در سایت دانشگاه‌ها و خوابگاه‌ها به راحتی رفت و آمد کنند.

معاون دانشجویی وزارت علوم خطاب به معاونان دانشجویی دانشگاه‌ها با بیان اینکه تا کی باید وضعیت رفاهی دانشجویان به این شیوه باشد، تصریح کرد: واقعاً چه باید کرد تا دانشگاه‌ها و دانشجویان بیشتر از این گرفتار مسایل رفاهی نباشند چرا باید همیشه اولین دغدغه ما و دانشجویان مسایل رفاهی باشد.

وقت فکری دانشگاه همیشه صرف مسایل رفاهی می شود

وی ادامه داد: وقت فکری دانشگاه همیشه صرف مسایل رفاهی دانشجویان می‌شود. اقدامات زیادی در این زمینه صورت گرفته که حتی در ماده 18 برنامه پنجم توسعه نیز این بخش گنجانده شده که برون سپاری یکی از این موارد است.

ملاباشی با ابراز امیدواری به رها شدن از دغدغه های مسایل دانشجویی تا پایان برنامه پنجم توسعه بیان کرد: اگر وظیفه خدمات رفاهی دانشگاه‌ها را برون سپاری کنیم و هر سال 5 درصد بروسپاری را انجام دهیم، این مشکل تا پایان برنامه پنجم برطرف می‌شود.

وی تاکید کرد: در صورتی که میزان واگذاری‌ها به برون سپاری از 20 درصد در سال بیشتر شود، وزارت علوم حمایت ویژه‌ای می کند.

هیچ دانشگاهی از وضعیت رفاهی دانشجویان راضی نیست

معاون وزیر علوم در ادامه سخنان خود با طرح این سئوال که کدام معاون از وضعیت کنونی مسایل رفاهی دانشگاه راضی است، تاکید کرد: در بازدیدهایی که از دانشگاه‌ها انجام دادیم شاهد بودم هیچ دانشگاهی از وضعیت رفاهی دانشجویان خود راضی نیست چقدر باید منتظر بود تا گوشت و روغن و برنج به دستشان برسد.

وی از معاونان خود در این زمینه خواست تا در پایان این گردهمایی هر کدام از آنان اطلس واگذاری خدمات رفاهی به بخش خصوص مربوط به دانشگاه خود را تهیه و در ارزیابی که از معاونان دانشجویی دانشگاه‌ها در وزارت علوم انجام می‌شود، شرکت کنند.

50 درصد توان دانشگاه صرف مسایلی می شود که به دانشگاه مربوط نیست

ملاباشی همچنین با تاکید براینکه بهترین شخص برای تهیه طرح‌های برون سپاری تنها خود معاونان هستند اظهار داشت: 50 درصد از توان دانشگاه صرف مسایلی می شود که به دانشگاه مربوط نیست در حالیکه می توان این انرژی را در امور دیگر صرف کرد و آن 50 درصد را به متخصصان امور مربوطه واگذار کرد.

بخشنامه تهیه صبحانه به دانشجویان

وی در ادامه سخنان خود به بخشنامه تهیه صبحانه به دانشجویان اشاره کرد و گفت: تا کنون 3 بار بخشنامه به دانشگاه‌ها ارسال شده که باید به دانشجویان سر وقت صبحانه داده شود. نه اینکه همراه با ناهار یا شام آن هم سه روز در هفته یا هفته‌ای یکبار صبحانه‌شان را تحویل دهید اما شما راه خود را می‌روید و از ما درخواست کمک هم می‌کنید.

معاون دانشجویی وزیر علوم در این باره به ذکر مثالی پرداخت و گفت: دانشگاه زاهدان روزانه شش هزار صبحانه به دانشجویان خود می‌داد هرچند این مقدار در حال حاضر به 600 عدد کاهش یافته اما شما که از این دانشگاه کمتر نیستید با توجه به اینکه زاهدان در یک منطقه سوق الجیشی نیز قرار گرفته است.

اهمیت به دانشجویان خارجی

ملاباشی در پایان سخنان خود خطاب به معاونان درباره دانشجویان خارجی شاغل به تحصیل در ایران افزود: لازم است تا به دانشجویان خارجی اهمیت داد با این کار نه تنها می توان انقلاب را صادر کرد بلکه ایران و ایرانی به آنها معرفی می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: تعامل معاونان دانشجویان با دانشجویان غیرایرانی می‌بایست زیاد باشد. این دانشجویان اوایل از وضعیتی که داشتند ناراضی بودند و باید یک سال زبان فارسی را علاوه بر تحمل غربت یاد می‌گرفتند اما الان ادعا می‌کنند از وضعیت کنونی راضی هستند و حتی پروژه‌های مهم دانشگاهی به آنها واگذار می‌شود.