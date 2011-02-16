سامانه اشتراک پذیری گازرسانی در گلستان راه اندازی شد

مدیرعامل گاز گلستان در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: این شرکت جهت تسهیل در روند ثبت تقاضاها تا اشتراک پذیری مالکان واحدهای صنعتی در اقدامی ویژه با هماهنگی واحد گاز رسانی به صنایع و همکاری واحد فناوری اطلاعات شرکت، سامانه ای را تهیه کرد تا سرعت خدمات رسانی به متقاضیان گاز واحد های صنعتی را در اقصی نقاط استان بالا ببرد.

رمضانعلی سنگدوینی افزود: با عنایت به اجرای قانون هدفمند کرد یارانه ها و اضافه شدن حجم درخواستهای متقاضیان استفاده از انرژی گاز در واحد های صنعتی، واحد گاز رسانی به صنایع با همکاری واحد فناوری اطلاعات شرکت در اقدامی ویژه سامانه اشتراک پذیری گاز رسانی به صنایع و مجتمعهای مسکونی، خدماتی وعمومی را تهیه و در سایت شرکت گنجانده اند تا متقاضیان با مراجعه به سایت شرکت گاز گلستان در خواستهای خود را در سامانه مذکور ثبت کنند.

طالبی رئیس امور مهندسی واجرای طرحهای گاز گلستاندر خصوص جزئیات این سامانه افزود: جهت تسهیل در روند ثبت تقاضاهای واحدهای صنعتی که بصورت غیرحضوری تا مرحله اشتراک پذیری ادامه دارد فرم درخواست گازرسانی به واحدهای صنعتی را در سایت شرکت گاز گلستان اضافه کردیم.

وی افزود: تسهیلاتی نیز با سیستم امنیتی بالا در این فرم برنامه ریزی شده است که به دو نحو می توانند اقدام کنند که در روش اول کلیه واحدهای صنعتی در شهرستانها با هماهنگی ادارات نواحی و بدون اینکه به اداره مرکزی مراجعه کنند می توانند با ثبت فرم تقاضا در ادارات گازرسانی نسبت به تقاضای اشتراک پذیری خود اقدام کنند.

طالبی بیان داشت: در روش دیگر واحدهای صنعتی با ورود به سایت شرکت گاز گلستان به آدرس ( WWW.NIGC-GOLESTAN.IR ) و انتخاب سامانه ثبت تقاضای گاز واحدهای صنعتی، نسبت به ثبت نام الکترونیکی اقدام نموده و با دریافت کد رهگیری بصورت غیر حضوری مشترک گاز شوند.

وی تصریح کرد: روند اجرای خطوط و ایستگاههای اختصاصی با کمک پیمانکاران فعال شرکت در حوزه گاز رسانی به صنایع و همچنین همکاری مطلوب امور قراردادها جهت استعلام کتبی و شفاهی، سرعت قابل توجهی را نیز در امر گازرسانی به واحدهای صنعتی بدنبال دارد.

رئیس امور مهندسی واجرای طرحهای گاز گلستان در ادامه با بیان اینکه این خدمات دو سویه بوده و روند فعالیت و تمام تغییرات در همان زمان ثبت و درج شده و قابل مشاهده است، گفت: کلیه مراحل تهیه و نصب این سامانه که برای اولین بار در سطح شرکت ملی گاز انجام شده با درایت، دانش و توان کارکنان پر تلاش واحد فناوری اطلاعات شرکت انجام گرفته است.

بیش از یک میلیون مشترک گاز در گلستان وجود دارد.