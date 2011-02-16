محمدجعفر محمدزاده در حاشیه سمینار یک‌روزه بررسی جایگاه رسانه‌های جهان اسلام در انتشار اخبار بین‌المللی، در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر که "در رئوس برنامه‌هایتان درباره رفع توقیف‌ها تصمیمی گرفتید؟" گفت: در زمان من هیچ رسانه‌ای توقیف نشده است .اگر شده نام ببرید اما در مورد گذشته به نظر بنده توقیف رسانه‌ها امری خوشایند نه برای من، نه اصحاب رسانه و نه مردم است.

وی با اشاره به اینکه توقیف یک ضرر چند وجهی دارد، افزود: وقتی یک رسانه توقیف می‌شود چند مجموعه آسیب می‌بینند، در نخستین قدم مردم هستند که از یک فضای اطلاع‌رسانی محروم می‌شوند و بعد از آنها خبرنگاران و کارکنان رسانه . ما باید تلاش کنیم کار هیچ رسانه‌ای به توقیف نکشد.

محمدزاده چگونگی جلوگیری از توقیف‌ها را این گونه اعلام کرد و گفت: در یک رسانه نویسنده باید طوری بنویسد که چارچوب‌های قانون رعایت شود،‌ مدیر مسئول باید روی محور و مدار قانون حرکت کند و هیئت نظارت و دستگاه قضایی نیز باید چارچوب قانونی را نگه‌دارند . با این روند هیچ رسانه‌ای توقیف نخواهد شد.

وی دغدغه امروز این معاونت را در بحث رسانه‌ها دغدغه‌ای فرهنگی دانست و گفت: باید به این روند تکیه و حرکت کنیم تا دچار آسیب نشویم.

افزایش سه هزار نفری برای دریافت هدیه خبرنگاران!

معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر که "چند درصد رسانه‌ها هدایای ریاست جمهوری به خبرنگاران را دریافت کردند؟" گفت: این را از ریاست جمهوری پیگیری کنید، معاونت مطبوعاتی تنها رابط مدیران مسئول و ریاست جمهوری است.

وی افزود: مدیران مسئول امسال 9 هزار و 200 نفر اسامی خبرنگار برای معاونت مطبوعاتی ارسال کردند که از نظر "کمی" تعداد زیاد است زیرا نسبت به سال گذشته 3 هزار نفر بیشتر شده است.

محمدزاده اظهارکرد:‌ همه ما می‌دانیم در یکسال گذشته افزایش سه هزار نفری در فضای مطبوعاتی امکان پذیر نیست اما معاونت مطبوعاتی همه اسامی را برای دریافت هدیه به ریاست جمهوری ارسال کرد.

وی با رد این مسئله که اسامی در معاونت مطبوعاتی حذف شده تاکید کرد: ما تمامی اسامی را به ریاست جمهوری فرستادیم و اسمی از جانب ما حذف نشده است.

تجلیل از بزرگان مطبوعات تهران در سال آینده

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار دیگری مبنی بر "اجرای طرح تجلیل از بزرگان مطبوعات در کشور" تاکید کرد: این طرح تا پیش از برگزاری نمایشگاه مطبوعات در تمامی استان‌ها اجرایی می‌شود.

محمدزاده با اشاره به اینکه هم‌اکنون شناسایی این افراد در شهرستان‌ها آغاز شده است، بیان کرد: نخستین شهری که در آن مراسم اجرا می‌شود همدان است.

وی اظهارکرد: مراسم استان تهران نیز سال آینده و قبل از نمایشگاه مطبوعات برگزار می‌شود.

نظام جامع رسانه‌ای در کمیسیون حقوقی وزارت ارشاد است

معاون امور مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین درباره نظام جامع رسانه‌ای کشور گفت: این طرح برای نخستین‌بار در در حوزه مطبوعات اجرایی شده و بعد از طی کردن مراحل تدوین هم‌اکنون در کمیسیون حقوقی قرار دارد.

وی افزود: بعد از تایید در کمیسیون حقوقی وزارت ارشاد این طرح برای تصویب به هیئا دولت می‌رود و پاسخ نهایی آن را دولت می‌دهد.

محمدزاده درباره اظهارنظرهای جدید برای این طرح گفت: این امکان برای وزارت ارشاد و کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی فراهم شده تا نظرات جدید خود را به این طرح اضافه کنند.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر درباره "تدوین این طرح در معاونت قبلی انجام شده و شما نظری برای اصلاح آن ندارید؟" تاکید کرد:‌ این طرحی است که ربطی به معاون قبلی و بعدی ندارد، نخبگان مطبوعات پس از ساعت‌ها گفتگو و بحث آن را تصویب کردند و به طور قطع بهترین نظرات تدوین شده و ما تنها با یک نظارت نواقص آن را رفع می‌کنیم.

مخالف ممنوعیت چاپ آگهی‌نامه‌ها هستم

معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد در پاسخ به سئوال خبرنگاری درباره اینکه "چاپ آگهی‌نامه ممنوع شده و نظر شما چیست؟" گفت: پیش از حضور من در معاونت چاپ آگهی‌نامه ممنوع شده بود و الته نظر من این نیست که باید ممنوع باشد اما باید با ضوابط خاص خودش اجرایی شود.

وی با اشاره به اینکه باید ساز و کار قانونی برای این طرح تدوین شود، اظهار کرد: درباره این طرح گله‌مندی‌هایی در حوزه فرهنگی به وجود آمده و باید در چارجوب قوانین تدوین شود.

محمدزاده در پاسخ به این سئوال که "آیا چاپ آگهی‌نامه‌ها باید با مجوز هیئت نظارت باشد؟" تصریح کرد: نیاز به مجوز هیئت نظارت ندارد اما شورای تبلیغات کشور باید آن را تایید کند و قوانین هم باید در شورای تبلیغات کشور تصویب شود.

برای اجرای طرح "خبرنگاری جزو مشاغل سخت" با سازمان تامین اجتماعی اختلاف داریم

محمدزاده درباره اجرایی شدن طرح قرار گرفتن شغل خبرنگاری جزو مشاغل سخت گفت: هم‌اکنون برای اجرایی کردن آن با سازمان تامین اجتماعی اختلاف داریم.

وی افزود: در طرح دولت آمده که خبرنگاران باید 20 ساله بازنشست شوند زیرا این کار جزو مشاغل سخت است اما هم‌اکنون در نحوه اجرای آن با سازمان تامین اجتماعی اختلاف نظر داریم.

معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد با اشاره به اینکه این مصوبه دولت است و باید اجرایی شود، تاکید کرد:‌ این مشکلات را در نحوه اجرا با سازمان تامین اجتماعی حل می‌کنیم.

یارانه‌های سوم رسانه‌ها پرداخت شد

معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد درباره پرداخت یارانه‌های مطبوعات در پاسخ به سئوال مهر نیز بیان کرد:‌ پرداخت یارانه مطبوعات نیمه‌ سال نیست بلکه سه ماهه در نشریات سراسری و 6 ماهه در روزنامه‌های استانی است و در حال حاضر یارانه سوم آنها هم پرداخت شده است.

وی تصریح کرد: در پرداخت یارانه به هر شکلی که در معاونت مطبوعاتی عمل شود یک عده گله دارند اما هم‌اکنون برای پرداخت یارانه معیارهای روشنی تعریف شده و شاخص‌های کمی و کیفی برای آن در نظر گرفته می‌شود.

تغییر جایگاه خبرگزاری جمهوری اسلامی تنزل نیست

محمدزاده در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه با تغییر جایگاه تشکیلاتی ایرنا موافق هستید یا خیر گفت: فرق ندارد .خبرگزاری ایرنا هم‌اکنون هم زیر مجموعه دولت است و مستقل نیست.

وی ادامه داد: این طرح از لحاظ لجستیک و پشتیبانی به نفع کارمندان ایرنا است و خدمات خبرگزاری رسمی کشور بیشتر می‌شود اما در ماهیت ایرنا تاثیری ندارد.

معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد با رد این مسئله که این طرح سبب تنزل ایرنا می‌شود، گفت: ارتقا جایگاه مد نظر ماست نه ایجاد محدودیت و تنزل جایگاه.