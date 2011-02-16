3500 قمی تحت پوشش نظام جامع آموزشی تربیتی خانواده قرار گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر در قم، عبدالله جلالی شامگاه سهشنبه در جلسه کار گروه فرهنگی اجتماعی که در استانداری قم برگزار شد با اشاره به اینکه نظام جامع آموزشی- تربیتی خانوادهها به دو بخش مبانی نظری و گامهای اجرایی تقسیم میشود بیان داشت: تا کنون سه هزار و 500 نفر تحت پوشش این طرح قرار گرفتند و این طرح به صورت ملی در سراسر کشور در حال اجرا است که تا کنون در فاز اول این طرح 200 هزار فرم ثبت نام تکمیل شده است.
وی با بیان اینکه هزینه هر خانواده در این طرح یک صد هزارتومان است اظهار داشت: تا کنون موفق شدیم یک هزار و 200 خانوار قمی را تحت پوشش طرح نظام جامع آموزشی - تربیتی خانوادهها در بیاوریم.
جلالی در خصوص هدف از برگزاری طرح نظام جامع آموزشی و تربیتی خانوادهها اظهار داشت: تحکیم بنیان خانواده، احیای عزت و کرامت فردی، خانوادگی، تقویت مشارکت اجتماعی خانوادهها، اصلاح الگوی مصرف در سبک زندگی، واکسیناسیون خانواده در مقابل تهدیدهای محیطی، تأمین محتواهای آموزشی با تأکید بر فرهنگ بومی منطقه، آموزش مهارتهای زندگی به خانوادهها بمنظور ایجاد سازگاری، ایجاد زمینه برای بهرهمندی کلیة اعضای خانواده از خدمات فرهنگی، پیوست فرهنگی برای خدمات سایر حوزهها، شناسایی ظرفیتها، استعدادها و فرهنگ سازی به منظور توانمندسازی خانوادهها با هدف جلوگیری از زمینگیری آنها از جمله اهداف این طرح است.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) قم اضافه کرد: در ابتدا خانوادههای آسیب پذیر شناسایی و به سمت به این طرح سوق داده میشوند و برای هر خانواده یک مشاور روحانی برای امور دینی و یک رواشناس در امور خانواده در نظر گرفته شده است.
وی در خصوص راهبردهای طرح ریزی این نظام آموزشی خانوادهها بر مبنای متد علمی بیان داشت: خانواده محوری در آموزشها، توزیع عادلانه خدمات فرهنگی در مناطق، بومیسازی آموزشها، احراز نیازهای واقعی خانوادهها و اجتناب از اعمال سیلقه، توجه به تأثیر عوامل محیطی بر نهاد خانواده و استفاده حداکثری از تجربیات انباشته و ظرفیتهای درون و برون سازمانی و تعامل بین بخشی، از دیگر برنامههای این طرح بر مبنای متد علمی است.
جلالی در رابطه با کارهای اجرایی این طرح اظهار داشت: معرفی خانوادههای هدف، انتخاب و آموزش مشاورین دینی و خانواده، شناسایی و سطح سنجی خانوادهها، طراحی شیوههای آموزشی، محتواسازی و بومی سازی منابع آموزشی، اجرای برنامههای طرحریزی شده، نظارت و ارزیابی ستادی و استانی بر اجرای طرح، انجام اقدامات اصلاحی و بهبود مستمر و جشن توانمندسازی فرهنگی خانوادهها از کارهای اجرایی این طرح است.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) قم گفت: تعیین سهمیههای منطقهای طرح بر اساس دو شاخص ضریب فقر حاکم بر منطقه و تعداد خانوادههای تحت پوشش صورت میگیرد.
برای هر ٥٠ تا ٢٠٠ خانواده یک مشاور دینی و یک مشاور خانواده
وی در خصوص مشاورین دینی و مشاورین خانواده نظام جامع آموزشی و تربیتی خانوادهها بیان داشت: برای هر ٥٠ تا ٢٠٠ خانواده یک مشاور دینی و یک مشاور خانواده در نظر گرفته شده است و همچنین مشاورین در دو مرحله صلاحیتهای عمومی و تخصصی جذب میشوند که در سه موضوع اصول تعلیم و تربیت، اصول برقراری ارتباط مؤثر و مخاطبشناسی آموزش داده میشوند.
جلالی ادامه داد: در گامهای بعدی این طرح شناسایی و سطحسنجی، اجرای شیوههای آموزش و محتوا سازی بر اساس شیوه متون آموزش صورت میگیرد.
وی در پایان با اشاره به نتایج طرح نظام جامع آموزشی خانوادهها که سرانجام سبب ایجاد خانواده توانمند و سالم میشود اظهار داشت: آشنا و معتقد شدن خانوادهها به اصول دین، مبانی اولیه دین اسلام، و اصول نظام اسلامی، آشنایی با احکام مبتلابه و ابتدایی، شناخت ارزشها و ضد ارزشهای اخلاقی، آشنا شدن با روخوانی قرآن مجید و شناخت لزوم انس با آن، با سواد شدن تمام افراد خانواده، آشنایی با مهارتهای زندگی به منظور ایجاد سازگاری، داشتن آگاهی کافی در مورد آسیبهای اجتماعی و همچنین داشتن روابط صمیمانه در خانواده و شناخت نقش و وظایف خود در خانواده از جمله فواید و تاثیرات مثبت این طرح است.
قم - خبرگزاری مهر: مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) قم از تحت پوشش قرار گرفتن سه هزار و 500 نفر قمی در طرح نظام جامع آموزشی و تربیتی در خانوادهها خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، عبدالله جلالی شامگاه سهشنبه در جلسه کار گروه فرهنگی اجتماعی که در استانداری قم برگزار شد با اشاره به اینکه نظام جامع آموزشی- تربیتی خانوادهها به دو بخش مبانی نظری و گامهای اجرایی تقسیم میشود بیان داشت: تا کنون سه هزار و 500 نفر تحت پوشش این طرح قرار گرفتند و این طرح به صورت ملی در سراسر کشور در حال اجرا است که تا کنون در فاز اول این طرح 200 هزار فرم ثبت نام تکمیل شده است.
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