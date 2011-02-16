حجت الاسلام محمود رجبی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم، ضمن محکومیت فتنه ۲۵ بهمن، با تاکید بر اینکه بدون شک حرکت ۲۵ بهمن سران فتنه در شرایط حساس کنونی بالا‌ترین خیانت آنان به کشور بود ابراز داشت: به حمد الهی ما این حرکت را تدبیر الهی می‌دانیم که برای رسوایی بیشتر سران فتنه رقم خورده است.

وی در ادامه تصریح کرد: خداوند مقرر کرد که سران فتنه و ایادی آنان با دست خود رسوا شوند و سرسپردگی آنان به نظام استکباری بیش از پیش آشکار شود.



عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با تأکید بر اینکه حرکت ۲۵ بهمن خیانت سران فتنه به کشور را شفاف ساخت، ابراز داشت: سران فتنه تصور می‌کردند با حرکت ۲۵ بهمن می‌توانند مسئله و مشکلاتی را در مقابل نظام ایجاد کنند در حالیکه با این حرکت همراهی آنان با آمریکا و اسرائیل آشکار شد.



وی ادامه داد: در حالیکه در برخی از کشور‌های عربی حرکت‌های ضد طاغوتی و استکباری شکل گرفته است و مردم مصر نیز همزمان با سالروز پیروزی انقلاب اسلامی توانستند طاغوت زمان خود را برکنار کنند آمریکا و رژیم صهیونیستی دچار بحران شده و سران فتنه نیز در راستای کمک به آنان فتنه ۲۵ بهمن را تدارک دیدند.



قائم مقام موسسه امام خمینی (ره) در ادامه تصریح کرد: ما از قوه قضائیه تقاضا داریم تا با شفاف شدن خیانت این افراد به کشور و با توجه به خواست ملت که در شعار‌های آنان تجلی پیدا کرده است هر چه سریعتر سران فتنه را دستگیر و آنگونه که عدالت اسلامی اقتضاء دارد محاکمه کنند.