به گزارش خبرگزاری مهر، رضا نامنی با اعلام این خبر افزود: ویژگی‌های طبیعی دریا و نوارساحلی جزایر کیش، هندورابی، فارور کوچک و فارور بزرگ، به ویژه آب‌سنگ‌های مرجانی به عنوان بخشی از اکوتوریسم و گردشگری علمی می‌تواند به عنوان یکی از مهمترین جاذبه‌های کیش مورد نظر قرار داده شود.

وی تصریح کرد: به این منظور در طرح جامع مقصد کیش توجه ویژه‌ای به این بخش از توانمندی‌های جزیره شده است و از سوی دیگر انتخاب کیش به عنوان پایلوت تفریحات و گردشگری دریایی ایجاب می‌کند تا نسبت به ایجاد مرکز طبیعت‌گردی دریایی و تجهیز آن مطابق استانداردهای بین‌المللی اقدام شود.

معاون گردشگری منطقه آزاد کیش ادامه داد: تاسیس چنین مرکزی می‌تواند نقش مهمی در حفظ و حراست منابع طبیعی دریایی ایفا کند.

وی خاطرنشان کرد: این مرکز نه تنها در سطح ملی بلکه در سطح منطقه‌ای می‌تواند منحصر به فرد باشد و در کنار ارائه خدمات به مراکز علمی و دانشگاهی و همچنین آشناسازی و آموزش گردشگران و بومیان جزیره با مسایل و موضوعات زیست محیطی دریایی به عنوان مکانی جذاب برای طبیعت‌گردان و گروه‌های علمی مطرح شود.

