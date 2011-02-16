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۲۷ بهمن ۱۳۸۹، ۱۱:۴۲

مرکز طبیعت‌گردی در جزیره کیش ایجاد می شود

مرکز طبیعت‌گردی در جزیره کیش ایجاد می شود

معاون گردشگری منطقه آزاد کیش از پیگیری ایجاد مرکز طبیعت‌گردی در این جزیره در سال آینده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا نامنی با اعلام این خبر افزود: ویژگی‌های طبیعی دریا و نوارساحلی جزایر کیش، هندورابی، فارور کوچک و فارور بزرگ، به ویژه آب‌سنگ‌های مرجانی به عنوان بخشی از اکوتوریسم و گردشگری علمی می‌تواند به عنوان یکی از مهمترین جاذبه‌های کیش مورد نظر قرار داده شود.

وی تصریح کرد: به این منظور در طرح جامع مقصد کیش توجه ویژه‌ای به این بخش از توانمندی‌های جزیره شده است و از سوی دیگر انتخاب کیش به عنوان پایلوت تفریحات و گردشگری دریایی ایجاب می‌کند تا نسبت به ایجاد مرکز طبیعت‌گردی دریایی و تجهیز آن مطابق استانداردهای بین‌المللی اقدام شود.

معاون گردشگری منطقه آزاد کیش ادامه داد: تاسیس چنین مرکزی می‌تواند نقش مهمی در حفظ و حراست منابع طبیعی دریایی ایفا کند.

وی خاطرنشان کرد: این مرکز نه تنها در سطح ملی بلکه در سطح منطقه‌ای می‌تواند منحصر به فرد باشد و در کنار ارائه خدمات به مراکز علمی و دانشگاهی و همچنین آشناسازی و آموزش گردشگران و بومیان جزیره با مسایل و موضوعات زیست محیطی دریایی به عنوان مکانی جذاب برای طبیعت‌گردان و گروه‌های علمی مطرح شود.
 

کد مطلب 1255160

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