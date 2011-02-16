هزار میلیارد ریال در بخش صنعت ایلام سرمایه گذاری شد

مظفر فروتن در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: بنابر اطلاعات موجود، روند سرمایه گذاری در صنعت و معدن استان ایلام تا پایان برنامه سوم توسعه یا به عبارتی تا ابتدای دولت نهم تنها 272 واحد صنعتی با سرمایه گذاری 480 میلیارد ریال و اشتغالزایی سه هزار و 575 نفر بوده است.

وی بیان کرد: با روی کارآمدن دولت های نهم و دهم، حوزه صنعت و معدن ایلام با رشد 2.6 برابری در تعداد واحدهای صنعتی، 22 برابر دولت های گذشته در این دو بخش سرمایه گذاری داشته است.

وی ادامه داد: از زمان روی کارآمدن دولت عدالت محور تاکنون 10 هزار و 250 میلیارد ریال اعتبار در بخش صنعت و معدن استان ایلام سرمایه گذاری شده است.

فروتن افزود: اکنون کل واحدهای صنعتی و معدنی دارای پروانه بهره برداری در استان ایلام 693 فقره بوده که بیش از 9 هزار و 646 نفر اشتغالزایی دارد.

فروتن افزود: مهمترین عامل توسعه صنعتی و معدنی در استان ایلام ناشی از حمایتهای دولت عدالت محور از سرمایه گذاران بوده است.

این مسئول اظهار داشت: اعتبارات پیشین طرح آمایش صنعتی در استان ایلام 385 میلیارد تومان بود.

وی ادامه داد: اما در سفر سوم هیئت دولت به استان ایلام به این میزان اعتبار 300 میلیارد تومان دیگر افزوده شده است.

همچنین اضافه کرد: با دو برابر شدن اعتبارات این بخش تحول بزرگی در حوزه صنعت استان ایلام پدید می‌آید که جای تقدیر از تلاش دولت عدالت‌ محور دارد.

فروتن تصریح کرد: این میزان اعتبار پیش‌بینی شده صرف اجرای پروژه‌‌های بزرگ صنعتی در مناطق مختلف استان ایلام می‌شود.

رئیس سازمان صنایع و معادن استان ایلام گفت: در حال حاضر نیز از محل این میزان اعتبار 17 طرح بزرگ صنعتی در استان ایلام در حال اجراست.

وی ادامه داد: کارخانه تولید محصولات لبنی، احداث کارخانه تولید میلگرد، نورد ایوان، تولید شمش، ساخت خانه‌های پیش‌ساخته و ... از جمله طرح‌های صنعتی در حال احداث در استان ایلام هستند.

مظفر فروتن اضافه کرد: بخش عمده‌ای از این طرحها بزودی در استان ایلام به بهره‌برداری رسیده و مردم از مزیتهای آنها بهره‌مند می‌شوند.

فروتن بیان کرد: طرح های بزرگی که از محل آمایش صنعتی در حال احداث هستند به طور میانگین ظرفیت ایجاد اشتغال برای 200 نفر از جوانان جویای کار خواهند داشت که بهره برداری از آنها چهره استان ایلام را کاملا صنعتی خواهد کرد.

وی ادامه داد: حوزه صنعت ایلام اکنون از حالت رخوت و سستی سال‌های دور خارج شده و احیا شدن را در پیش روی دارد.