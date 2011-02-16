به گزارش خبرنگار مهر، مراسم معرفی بهترین‌های بیست و نهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر در بخش بین‌الملل یکشنبه اول اسفندماه ساعت 19 در تالار وحدت برگزار می‌شود. کارگردانی این مراسم که اختتامیه نهایی جشنواره بیست و نهم است را مهرداد رایانی‌مخصوص بر عهده دارد.



در این مراسم علاوه بر معرفی برترین‌های بخش مسابقه بین‌الملل بیست و نهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر از محمدعلی کشاورز، محمود عزیزی، یدالله آقاعباسی و فریده سپاه‌منصور به عنوان چهار هنرمند با سابقه عرصه تئاتر ایران تقدیر می‌شود.



بیست و نهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر با دبیری محمد حیدری از 16 بهمن تا اول اسفندماه در تهران و چهار استان خراسان، گیلان، گلستان و البرز برگزار می‌شود.