  1. هنر
  2. تئاتر
۲۷ بهمن ۱۳۸۹، ۱۱:۲۰

بیست و نهمین دوره/

رایانی مخصوص کارگردان اختتامیه بین‌الملل تئاتر فجر شد

رایانی مخصوص کارگردان اختتامیه بین‌الملل تئاتر فجر شد

مراسم اختتامیه بهترین‌های جشنواره در بخش بین‌الملل یکشنبه اول اسفندماه به کارگردانی مهرداد رایانی مخصوص در تالار وحدت برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم معرفی بهترین‌های بیست و نهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر در بخش بین‌الملل یکشنبه اول اسفندماه ساعت 19 در تالار وحدت برگزار می‌شود. کارگردانی این مراسم که اختتامیه نهایی جشنواره بیست و نهم است را مهرداد رایانی‌مخصوص بر عهده دارد.

در این مراسم علاوه بر معرفی برترین‌های بخش مسابقه بین‌الملل بیست و نهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر از محمدعلی کشاورز، محمود عزیزی، یدالله آقاعباسی و فریده سپاه‌منصور به عنوان چهار هنرمند با سابقه عرصه تئاتر ایران تقدیر می‌شود.

بیست و نهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر با دبیری محمد حیدری از 16 بهمن تا اول اسفندماه در تهران و چهار استان خراسان، گیلان، گلستان و البرز برگزار می‌شود.

کد مطلب 1255164

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها