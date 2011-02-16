به گزارش خبرنگار مهر، مراسم معرفی بهترینهای بیست و نهمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر در بخش بینالملل یکشنبه اول اسفندماه ساعت 19 در تالار وحدت برگزار میشود. کارگردانی این مراسم که اختتامیه نهایی جشنواره بیست و نهم است را مهرداد رایانیمخصوص بر عهده دارد.
در این مراسم علاوه بر معرفی برترینهای بخش مسابقه بینالملل بیست و نهمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر از محمدعلی کشاورز، محمود عزیزی، یدالله آقاعباسی و فریده سپاهمنصور به عنوان چهار هنرمند با سابقه عرصه تئاتر ایران تقدیر میشود.
بیست و نهمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر با دبیری محمد حیدری از 16 بهمن تا اول اسفندماه در تهران و چهار استان خراسان، گیلان، گلستان و البرز برگزار میشود.
مراسم اختتامیه بهترینهای جشنواره در بخش بینالملل یکشنبه اول اسفندماه به کارگردانی مهرداد رایانی مخصوص در تالار وحدت برگزار میشود.
به گزارش خبرنگار مهر، مراسم معرفی بهترینهای بیست و نهمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر در بخش بینالملل یکشنبه اول اسفندماه ساعت 19 در تالار وحدت برگزار میشود. کارگردانی این مراسم که اختتامیه نهایی جشنواره بیست و نهم است را مهرداد رایانیمخصوص بر عهده دارد.
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