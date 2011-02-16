سیاه چادر عشایری در آبدانان برپا شد

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، حمید بختیاری صبح چهارشنبه در محل این نمایشگاه افزود: این نمایشگاه با مشارکت مدرسه حضرت فاطمه (س) به مدت 10 روز برپا و پذیرای علاقمندان و بازدیدکنندگان از این نمایشگاه صنایع دستی و هنرهای سنتی است.



وی خاطرنشان کرد: هنرمندان صنایع دستی آبدانان آثار و تولیدات صنایع دستی خود در زمینه‌های مختلف را در غرفه‌های برپا شده به معرض نمایش گذاشته اند.



این مسئول در اداره کل میراث فرهنگی استان ایلام ادامه داد: از جمله صنایع دستی به نمایش گذاشته شده در این نمایشگاه می‌توان به گلیم، جاجیم، معرق روی چوب، نقاشی روی سفال، محرق، گلدوزی، قلاب بافی، گیوه بافی ،سرمه دوزی، حصیر، نقاشی روی شیشه و هنرهای تلفیقی اشاره کرد.