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۲۷ بهمن ۱۳۸۹، ۱۱:۴۶

کلهر در گفتگو با مهر:

120 داستان به ناشر تحویل داده شد

120 داستان به ناشر تحویل داده شد

120 داستان کوتاه به قلم فریبا کلهر در قالب مجموعه‌ای که در آن 3 نویسنده زن 360 داستان برای بچه‌ها می‌نویسند، منتشر می‌شود.

فریبا کلهر نویسنده کودک و نوجوان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جدیدترین اثرش اینگونه گفت: به سفارش انتشارات قدیانی کاری مشترک را با سرور کتبی و فروزنده خداجو برای بچه‌های دبستانی انجام داده‌ایم که مجموعه‌ای بالغ بر 360 قصه کوتاه است.

وی ادامه داد: هر نویسنده نگارش 120 داستان را برعهده داشت که من داستان‌هایم را تحویل ناشر داده‌ام و گروهی از تصویرگران مشغول تصویرسازی برای آنها هستند . قرار است این داستان‌های یک صفحه‌ای هر کدام با یک تصویر منتشر شوند.

نویسنده رمان "تندتر از اونه که یواش باشه" با اشاره به اینکه قصه‌های وی تا نمایشگاه کتاب آماده خواهد بود، توضیح داد: اینطور که می‌دانم قرار است هر 10 داستان در قالب یک کتاب منتشر شود و سپس همه 360 قصه در قالب یک مجموعه منتشر شود.

کلهر در پایان اشاره کرد: این قصه‌ها که هر کدام نام جداگانه‌ای دارند به گونه‌ای نوشته شده که موقع شب برای بچه‌ها خوانده شود و در آنها مناسبت‌های مختلف چون عیدها را در نظر گرفته‌ایم.

کد مطلب 1255170

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