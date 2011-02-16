سعید بهروزی که روز سه شنبه با حکم علیپور دبیر کمیته کریکت شده است، در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص این تغییر ناگهانی جایگاه فدراسیون راگبی به یک انجمن گفت: ارزیابی خوب یا بد بودن یک تغییر مستلزم گذشت زمان است و نمی توان از حالا در مورد آن قضاوت کرد. به هر حال با این اتفاق ورزشکاران و علاقمندان به این رشته برای آینده آن نگران شدند.

وی خاطرنشان کرد: بعید می دانم فدراسیون ما کوچکتر شود یا فعالیت های ما کمتر شود. به همان شکل قبل فعالیت ها را دنبال می کنیم. تمام برنامه های این رشته در سال جدید و در بخش های اردوها، مسابقات قهرمانی کشور ، لیگ و آموزش را به فدراسیون انجمن‌های ورزشی ارائه کرده ایم و به مانند قبل از مربی خارجی بهره می بریم.

وی ادامه داد: به طور قطع با این برنامه فعالیت رشته راگبی به نسبت دیگر انجمن های حاضر در این فدراسیون بیشتر خواهد بود. ما امیدواریم بزودی بتوانیم با حجم گسترده فعالیت هایمان بتوانیم به جایگاه قبلی بازگردیم و تبدیل به یک فدراسیون بشویم.

دبیر کمیته کریکت فدراسیون انجمنهای ورزشی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی براینکه " آیا اعتبارات شما با تعدیل جایگاهتان کم خواهد شد؟"، گفت: صحبتی در این خصوص نشده است. ما در سال 89 نزدیک به 500 میلیون تومان بودجه درخواست کردیم که هنوز تمام این اعتبارات را دریافت نکرده ایم. امیدواریم باقیمانده این اعتبارات از طریق سازمان به راگبی داده شود.