ادعای عدم واریز 11 میلیارد دلار درآمد نفتی به خزانه صحت ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدشمس الدین حسینی درباره واریز عیدی کارکنان دولت اظهار داشت: چون اعتبارات حقوق و دستمزد کارکنان دولت متمرکز است و سازو کار آن در بودجه مشخص است، خزانه داری کل باید آن را در اختیار دستگاهها بگذارد و خزانه داری اعتبارات مربوط به عیدی همه دستگاهها را به آنها ابلاغ کرده است.

وزیراقتصاد در مورد عملکرد دستگاهها در زمینه پرداخت عیدی گفت: بسیاری از دستگاهها عیدی کارکنان خود را پرداخت کرده اند و برخی ازدستگاهها در کارهای اجرایی آن مقداری کندی به خرج دادند که خواستم به ذی حسابها تذکر بدهند تا تحرک بیشتری در این زمینه داشته باشند.

نحوه واریز درآمدهای نفتی به حساب ذخیره ارزی

همچنین وزیر اقتصاد در مورد ادعای دیوان محاسبات درباره عدم واریز 11 میلیارد دلار درآمد نفتی به حساب ذخیره ارزی گفت: من به این موضوع در یکی از جلسات کمیسیون برنامه و بودجه پاسخ دادم.

وی اضافه کرد: در قانون بودجه امسال آمده است که دولت می‌تواند بالغ بر 43هزارتومان از محل صدور نفت و میعانات آن، در راستای تامین منابع عمومی ‌استفاده کند.

همچنین وزیر اقتصاد گفت: در دیگر احکام قانون بودجه نیز آمده است که دولت درآمد نفتی ناشی از افزایش قیمت هر بشکه نفت به بالای 65 دلار را بایستی پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی به حساب ذخیره ارزی واریز کند.

حسینی در مورد واریز درآمد به حساب ذخیره ارزی اظهار داشت: آیا دولت از روز اول بایستی قیمت هر بشکه نفتی که صادر می‌کند محاسبه کند و اگر بالای 65 دلار شد، بقیه آن را به به حساب ذخیره ارزی وارزیر کند؟

وی در ادامه افزود: درآمد‌های بودجه ای دولت بایستی در سقفی که قانون گذار مطرح کرده محقق گردد و مازاد برآن که ناشی از افزایش قیمت بیش از 65 دلار است را به صندوق واریز کند.

وزیر اقتصاد افزود: روش‌های پرداخت به حساب ذخیره ارزی با هم قابل جمع هستند، اما فرق آن این است که رویه ای که ما اعمال می‌کنیم کمک می‌کند در ماههای اولیه سال، میزان بیشتری را تخصیص بدهیم.

وی ادامه داد: هنوز پرداختی‌های بانک مرکزی به خزانه بابت در آمدهای نفت و پول‌های پرداختی از خزانه از محل در آمدهای نفت به 40 هزار میلیارد تومان هم نرسیده در حالی که طبق قانون بودجه دولت باید تا 43 هزار میلیارد تومان از این محل، درآمد کسب کند. اگر ما بالغ بر43 هزارمیلیارد تومان خرج می‌کردیم خلاف قانون کرده بودیم، معنی آن این است که عین رویه سال‌های قبل وجود داشت، دولت در ماههای اولیه سال پول‌های بیشتری را تخصیص می‌دهدالبته درسقف بودجه و در سقف مجاز تا کارهای عمرانی صورت بگیرد.

تغییر ساز و کار تامین بودجه

براساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، وی در مورد تغییر ساز و کار تامین بودجه گفت: در سال‌های گذشته، طبق قانون تمام درآمد نفتی به حساب خزانه وارزی می‌شد، بعد درشش ماه بعدی تا پایان دی ماه تقسیم بودجه انجام می‌شد به گونه ای که تمام بودجه دولت طی ده ماه تامین شود. سپس متناسب با این شش ماه پول به حساب ذخیره ارزی واریز می‌شد.

وی در ادامه افزود: اما امسال بنابر سیاستهای کلی و حکم بودجه از روز اول از هر بشکه نفت فروخته شده 20درصد آن را به حساب توسعه ملی واریز کردیم.

سخنگوی اقتصادی دولت اظهار کرد: نسبت به سال گذشته در خصوص حصول و وصول درآمدهای نفتی درسقف مجاز عقب تر هستیم، یعنی درده ماهه سال گذشته تمام ریال منشا نفتی را استحصال می‌کردیم و پول می‌کردیم ولی الان ده ماه ازسال گذشته هنوز حداقل حدود سه هزار میلیارد از بانک مرکزی به همین منظور طلب داریم. هنوز دولت سقف مجاز را پرنکرده است.

وی درادامه گفت: مازدا بودجه پس از کسر وجوهی است که در قانون پیش بینی شده، مانند عین 20درصد صندوق توسعه ملی. کما این که حساب را قانون گذار باز برای آن خرج‌های پیش بینی کرده، از جمله پیش بینی کرده که دو در صد را باید بدهیم به مناطق محروم.