کنسرت گروه "مهتاب رو" برگزار می شود

وصال عرب زاده سرپرست گروه موسیقی "مهتاب رو" با اعلام این خبر در توضیح کم و کیف برگزاری این کنسرت به خبرنگار مهر گفت : در بخش اول قطعاتی از ساخته های خودم در آواز اصفهان با آواز وحید تاج به روی صحنه می رود و در بخش دوم هم قطعاتی در دستگاه نوا اجرا می شود.

این نوازنده سه تار در ادامه با اشاره به تفاوت های این اجرا با کنسرت های گذشته گروه موسیقی "مهتاب رو" گفت : در گذشته کنسرت ها به صورت سه تار نوازی به روی صحنه می رفت اما در تازه ترین اجرای این گروه موسیقی بنا داریم به منظور رنگ آمیزی صوتی این کنسرت از سازهای کوبه ای ، سنتور ، تارباس ، نی و کمانچه نیز در کنار ساز سه تار استفاده کنیم تا رنگ صدای متنوع و جدیدی را ارائه دهیم.

عرب زاده در پایان افزود : مجموع قطعات این کنسرت بر اشعار سیاوش کسرایی ؛ سهراب سپهری حافظ و مولانا ساخته شده است و در مجموع شش قطعه به آهنگسازی محمد سلیمان نیا، هومان رومی و جلال پورسعید اجرا می شود.

لازم به ذکر است وحید تاج آواز ، محمد سلیمان نیا نوزانده سنتور، وصال عرب زاده، سیاوش کرمی و محمد مخاطبی "سه تار"، هومان رومی "کمانچه" ، جلال پورسعید "تارباس" و حسین قاسم زاده "نی" از جمله نوازنده های این گروه موسیقی هستند.