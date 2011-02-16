پول غرب به بن علی برای سرکوب مردم/ اسلام منبع قانون اساسی تونس است

به گزارش خبرگزاری مهر، "راشد الغنوشی" رهبر حزب اسلامگرای النهضه تونس که بعد از سرنگونی دیکتاتور بن علی بعد از سالها تبعید به کشورش باز گشته است در گفتگو با روزنامه "فرانکفورتر آلگماینه" اظهار داشت: ما تاریخ دقیق انتخابات در کشورمان را نمی دانیم . ما درخواست کرده ایم که دوباره به عنوان یک حزب در کشورمان فعالیت کنیم و برای انتخابات ریاست جمهوری در کشورمان از یک کاندیدای غیر وابسته که حتی از جنبش ما نیز نباشد حمایت خواهیم کرد.

وی در بخش دیگری از این گفتگو اظهار داشت: ما توسط بن علی به عنوان بهانه استفاده می شدیم برای اینکه وی در جامعه دست به سرکوبگری بزند. به این ترتیب بن علی اقدامات سرکوبگرانه خود را در برابر غرب که از آن پول می گرفت به عنوان سرکوب افراط گرایان توجیه می کرد و این اقدامات بیست و سه سال در کشور ما رواج داشت.

الغنوشی همچنین خاطر نشان کرد: برگشت النهضه به سیاست در مصر از جوانان با دید متعادل اسلامی حمایت خواهد کرد.

وی افزود: دولت تونس یک دولت اسلامی است و این در اولین بخش قانون اساسی ما آمده است. اسلام یک منبع قانون اساسی و یک طرح اساسی برای ارائه دهندگان قوانین در کشور ما است. برگشت النهضه به سیاست مصر وزنه اسلام را در جامعه ما سنگین تر خواهد کرد. مهمترین مسئله این است که رئیس جمهوری کشور ما در آینده بر اساس دموکراسی انتخاب شده و نمونه بارزی از ملت ما باشد.

الغنوشی در ادامه با تاکید بر اینکه اسلام با خشونت و اجبار سازگار نیست اظهار داشت: ما رژیمهایی از جمله بن علی و گروههایی مانند طالبان را که (به نام اسلام) راه خشونت را در پیش گرفته اند رد می کنیم. تونسی ها ارزش زیادی برای آزادی قائلند.

وی در بخش دیگری از این گفتگو با تاکید بر اینکه هدف بن علی این بود که می خواست جامعه را از سیاست دور نگه دارد خاطر نشان کرد: اولویت ما بازسازی کشور بعد از انقلاب بزرگ تونس است. ما در یک مرحله گذر و موقت قرار داریم که هدف ما این است که این مرحله را با موفقیت پشت سر بگذاریم.

الغنوشی در بخش دیگری از این گفتگو درباره انقلاب مصر و سرنگونی مبارک اظهار داشت: ما درباره آنچه در مصر رخ داده است بسیار خرسندیم موفقیت انقلاب مصر همچنین از انقلاب تونس حمایت کرد.