19 اثر تاریخی و طبیعی همدان در فهرست آثار ملی ثبت شد

اسدالله بیات در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان اظهار داشت: از این تعداد اثر ثبت شده، 17 اثر تاریخی و دو اثر طبیعی است.

بیات با بیان اینکه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی استان همدان در تلاش است تا تمامی آثار تاریخی و ارزشمند این استان در فهرست آثار ملی کشور به ثبت برسد، اضافه کرد: در این راستا تاکنون 835 اثر از مجموع هزار و 831 اثر و بنای تاریخی استان همدان در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.

120 اثر تاریخی همدان در انتظار ثبت ملی

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر 120 اثر با مستندات تاریخی مرتبط با آنها به منظور ثبت به سازمان میراث فرهنگی کشور معرفی شده است، گفت: در کنار احیای برخی از رشته های صنایع دستی فراموش شده همدان، مرمت و بازسازی آثار تاریخی و ابنیه قدیمی استان با توجه به حضور گردشگران داخلی و خارجی در همدان در دستور کار این سازمان قراردارد.

بیات از ثبت نام کاروانسراهای پیغمبر، مطلب و صادری شهر همدان در فهرست آثار ملی کشور خبر داد و گفت: مجموعه قلعه جوق فامنین شامل غاری شگفت انگیز نیز در این فهرست قرار گرفته است.

کوهستان الوند همدان اثر ملی شد

وی با بیان اینکه از سه اثر طبیعی ارائه شده نام دو اثر در فهرست آثار ملی کشور ثبت شد، گفت: تپه های شهرستان فامنین، کوهستان الوند و تالار آق گل ملایر نیز در این فهرست قرار گرفتند.

مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان همدان اظهار داشت: همدان با یک هزار و 831 ابنیه و آثار تاریخی و 835 اثر تاریخی ثبت شده در فهرست آثار ملی پتانسیلی عظیم برای جذب گردشگر داخلی و خارجی است.

بیات افزود: وجود اماکن طبیعی گردشگری در کنار صدها آثار تاریخی و فرهنگی این استان را به عنوان استانی مستعد برای جذب گردشگر در کشور مطرح کرده است.

دو اثر تاریخی همدان از فهرست آثار ملی حذف شد

وی همچنین با ابراز تاسف از خارج شدن نام دو اثر تاریخی همدان از فهرست آثار ملی کشور در سال جاری ادامه داد: خانه سوری در تویسرکان و خانه نراقی در همدان به دلیل تامین نشدن اعتبار مورد نیاز برای تملک بنا از فهرست آثار تاریخی کشور خارج شدند.

مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان همدان با تاکید بر حفظ یادگار پیشینیان خواستار توجه مسئولان به این گنجینه ارزشمند شد.