به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی "پرواز فونیکس" ساخته رابرت آلدریچ درسال 1965 آمریکا، پنج‌شنبه 28 بهمن ساعت 22 ازشبکه یک سیما پخش می‌شود. داستان این فیلم با بازی جیمزاستوارت و پیتر فینچ درباره فرانک، خلبان کهنه‌کاری است که در شرکت نفت مسئول پروازیک منطقه نفتی در دل کویر است. هواپیمایی که او با آن پرواز می‌کند، بسیار کهنه و قدیمی است و او با توجه به تجربه و مهارت خود قادر به اداره پروازهایش است و ...

فیلم تلویزیونی "زندگی خصوصی امیر" به کارگردانی سیروس مقدم، تهیه‌کنندگی الهام غفوری و نویسندگی سعید دولتخوانی جمعه 29 بهمن ساعت 16 ازشبکه یک سیما پخش می‌شود. داستان این فیلم با بازی یکتا ناصر، مهدی سلوکی، حدیثه تهرانی، حمیدرضا هدایتی و ... درباره برگزاری جشن عروسی امیر و آیدا است که درگیر ماجراهایی می‌شوند.



فیلم سینمایی "من و پسر" جمعه 29 بهمن ماه ساعت 18:30 از شبکـه دو پخش می‌شود. در این فیلم به کارگردانی دن کارتیس، دنی آیلو، الکس زاکرمن، جوپانتولیانو بازی کردند و داستان درباره پدر و مادری پولداری است که فرزند خردسال خود را درخانه می‌گذارند و به سفرمی‌روند. در زمان سفر آنها با آنکه پسربچه پرستار دارد، اما خانه مورد سرقت قرار می‌گیرد.

فیلم سینمایی "دردهای فانتومی" به کارگردانی میتاس امسک جمعه 29 بهمن ماه ساعت 23 ازشبکـه دو روی آنتن می‌رود.

داستان این فیلم با بازی تیل اسچویگر، جام پالاسک و استپ ارسج درباره زندگی مارک دوچرخه سوارحرفه‌ای است که در اثر تصادف یک پای او قطع می‌شود و ...

فیلم سینمایی "فرزندان افتخار" پنج‌شنبه 28 بهمن ماه ساعت 10:30 به کارگردانی گودا کریستینا از شبکه سه پخش می‌شود. در این فیلم فتا یو ایوان، دوبو کاتا و سانی ساندور بازی کردند و داستان در سال 1956 مسابقه واترپولویی بین کشور شوروی و مجارستان روی می‌دهد که شوروی آن مسابقه را با ناجوانمـردی برنده می‌شود و باعث تحریک دانشجویان مجارستان که درجنگ جهانی دوم کشـوری بی‌طرف بودند، می‌شود.

فیلم سینمایی "سیزده سردارقهرمان" به کارگردانی چه چانگ پنج‌شنبه 28 بهمن ماه ساعت 16:30 ازشبکه سه پخش می‌شود. در این فیلم دیوید چیانگ و هان چین بازی کردند و داستان درباره فرمانده کی لی یونک است که 13 نفر از سرداران خود را برای مبارزه با راهزنی به نام خوان پای اعزام می‌کند و ...

فیلم سینمایی "سنگین وزن‌ها" محصول سال 2006 آلمان، پنج‌شنبه 28 بهمن ماه ساعت 20 از شبکه سه روی آنتن می‌رود. داستان این فیلم به کارگردانی فیلیپ روت درباره سنگین وزن‌ها یک فیلم طنز - ورزشی است. بیشترماجراهای این فیلم دریک دهکده کوهستانی آلمان اتفاق می‌افتد.

فیلم سینمایی "شهر داغ" به کارگردانی کلینت ایستوود محصول سال 2000 آمریکا 30 دقیقه بامداد روز جمعه 29 بهمن ماه ازشبکه سه سیما پخش می‌شود. داستان این فیلم درباره کلینت ایستوود است که با همکاری یک کارآگاه خصوصی که قبلاً پلیس بوده و با هم رقابت می‌کنند. موفق می شود ،کلیه اعضای باندهای خلافکار شهر را بر سر معامله اسناد خلاف خود با هم درگیر کنند .

فیلم سینمایی "کلاه چرمی‌ها" جمعه 29 بهمن ساعت 10:30از شبکه سه پخش می‌شود. این فیلم به کارگردانی جرج کلونی ساخته شده و خودش در این فیلم در کنار رونی زلویگر بازی کرده و داستان درباره مسابقات فوتبال آمریکایی است.

فیلم سینمایی "راه افتخار" به کارگردانی جیمز گارتنر جمعه 29 بهمن ماه ساعت 14:15 از شبکه سه روی آنتن می‌رود. در این فیلم جاش لوکاس، درک لوک و آستین نیکولز بازی کردند و داستان درباره یک مربی بسکتبال است که در غرب تگزاس می‌خواهد برای آموزشگاه تیمی حرفه‌ای درست کند و به دنبال یک بازیکن است.

فیلم سینمایی "ظرفیت نقصان یافته" به کارگردانی تری کی نی جمعه 29 بهمن ماه ساعت 20:30 در قالب برنامه سینما چهار ازشبکه چهار پخش می‌شود. در این فیلم آلن آلدا و ویرجینیا مدسن بازی کردند و داستان درباره فردی است که در اثر یک ضربه مغزی دچار نقصان ظرفیت یا سندرم فراموشی شده است.

فیلم تلویزیونی "حق السکوت" به کارگردانی سعید سلطانی و تهیه‌کنندگی حمیدرضا مهدوی جمعه 29 بهمن ماه ساعت 13:30 ازشبکه تهـران پخش می‌شـود. در این فیلم حسن پورشیرازی، رضا خندان، فریبا متخصص و ... بازی کردند و داستان درباره فردی به نام اسماعیل است که به همراه سهیل و سهیلا فرزندانش در روستایی به دامداری مشغول است.

فیلم تلویزیونی "گنج خانه سفید" به کارگردانی شاهد احمدلو جمعه 29 بهمن ساعت 13:30 از سیمای استان‌ها پخش می‌شود. در این فیلم سیاوش خیرابی، داریوش اسدزاده و ... بازی کردند و داستان درباره سه جوان است که برای به دست آوردن نقشه یک گنج زحمت زیادی می‌کشند و ...