شهرک صنعتی شماره دو در ایلام ساخته می شود

نادر رضاییمنش در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: احداث شهرک صنعتی شمار 2 ایلام به عنوان یک اولویت کاری در دستور کار قرار دارد.
وی ادامه داد: احداث این شهرک با مشکلاتی مواجه شده که در تلاش هستیم این مشکلات با همکاری دستگاههای مرتبط با موضوع بر طرف شود.
ین مسئول اضافه کرد: در صورت همکاری دستگاههای محیط زیست و منابع طبیعی استان ایلام با شرکت شهرکهای صنعتی ایلام این موضوع به زودی اجرایی میشود.
رضاییمنش تصریح کرد: تاکنون نیز در نشستهای مختلف با کارشناسان و مدیران این دو دستگاه رایزنیهایی صورت گرفته که امیدواریم مشکلات به زودی برطرف شود.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی ایلام گفت: زمین در اختیار برای احداث شهرک صنعتی شماره 2 ایلام 75 هکتار است.
وی ادامه داد: یک میلیارد تومان نیز برای اجرای زیرساختهای آن اختصاص یافته که تا صرف اجرای این پروژه مهم در شهرستان ایلام شود.
.
نظر شما