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۲۷ بهمن ۱۳۸۹، ۱۱:۴۱

شهرک صنعتی شماره دو در ایلام ساخته می شود

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی ایلام گفت: احداث شهرک صنعتی شماره 2 ایلام پیگیری می‌شود.

نادر رضایی‌منش در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: احداث شهرک صنعتی شمار 2 ایلام به عنوان یک اولویت کاری در دستور کار قرار دارد.

وی ادامه داد: احداث این شهرک با مشکلاتی مواجه شده که در تلاش هستیم این مشکلات با همکاری دستگاه‌های مرتبط با موضوع بر طرف شود.

ین مسئول اضافه کرد: در صورت همکاری دستگاه‌های محیط زیست و منابع طبیعی استان ایلام با شرکت شهرکهای صنعتی ایلام این موضوع به زودی اجرایی می‌شود.

رضایی‌منش تصریح کرد: تاکنون نیز در نشست‌های مختلف با کارشناسان و مدیران این دو دستگاه رایزنیهایی صورت گرفته که امیدواریم مشکلات به زودی برطرف شود.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی ایلام گفت: زمین در اختیار برای احداث شهرک صنعتی شماره 2 ایلام 75 هکتار است.

وی ادامه داد: یک ‌میلیارد تومان نیز برای اجرای زیرساخت‌های آن اختصاص یافته که تا صرف اجرای این پروژه مهم در شهرستان ایلام شود.

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کد مطلب 1255180

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