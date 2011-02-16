به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی کامل نواب رئیس مرکز تشکلهای اجتماعی با اعلام این مطلب افزود: استفاده از ابزار آموزشپذیری و آموزشگری فراگیران برای جاری ساختن فرایند آموزش در بدنه تشکلهای داوطلبانه و ایجاد تشکلهای فرهنگی هنری تخصصی برای بهرهگیری از نوآوری و طرحهای خلاقانه در حوزه مدیریت شهری از جمله سیاستهایی است که در طراحی و اجرای این دوره آموزشی در نظر گرفته شده است.
وی افزود: این دورههای آموزشی در نخستین گام براساس دستورالعمل و شیوهنامه تدوین شده از سوی سازمان و با هدف ارتقای سطح دانش تخصصی و توانمندکردن تشکلهای فرهنگی هنری برگزار و در مراحل بعدی مهارتهای مورد نیاز یک گروه و فرد داوطلب برای انجام فعالیتهای مشارکتی آموزش داده میشود.
کامل با بیان اینکه این دوره آموزشی در سرفصلهای تعیین شده طی 20 ساعت در فرهنگسراهای اندیشه، اشراق، فردوس، سرو، شفق، گلستان، شهر، رازی، اخلاق، خاوران، بهمن، ولاء، خاتم، امید و به اجرا درمیآید اظهار داشت: کلاسها تا 23 اسفندماه 89 ادامه دارد.
رییس مرکز تشکلهای اجتماعی با اشاره به سرفصلهای آموزشی این دورهها گفت: در این دوره ها، آشنایی با مفاهیم و شیوه نامه و دستورالعمل های تشکلها، آشنایی با ظرفیت سنجی محله ای، آشنایی با تجهیز و توسعه منابع مالی، مبانی کار گروهی و پروژه نویسی آموزش داده میشود.
به گفته وی، آشنایی با مقررات و قوانین سازمان مانند سیاستها و اهداف سازمانی در بعد ترویج و توسعه مشارکتهای اجتماعی و نحوه مشارکت و همیاری سازمان فرهنگی هنری با سازمانهای غیردولتی از دیگر سرفصلهای این دوره آموزشی است.
مرکز تشکل های اجتماعی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در سال 1383 با هدف گسترش و ساماندهی مشارکت های شهروندان در قالب تشکل های داوطلب مردمی افتتاح شد.
توسط سازمان فرهنگی هنری/
1200 نفر از دبیران و اعضای تشکلهای فرهنگی هنری آموزش می بینند
دوره های آموزشی 1200 نفر از داوطلبان، متقاضیان تاسیس، دبیران، اعضای شورای مرکزی و هیئت موسس تشکلهای فرهنگی هنری، در فرهنگسراهای تهران برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی کامل نواب رئیس مرکز تشکلهای اجتماعی با اعلام این مطلب افزود: استفاده از ابزار آموزشپذیری و آموزشگری فراگیران برای جاری ساختن فرایند آموزش در بدنه تشکلهای داوطلبانه و ایجاد تشکلهای فرهنگی هنری تخصصی برای بهرهگیری از نوآوری و طرحهای خلاقانه در حوزه مدیریت شهری از جمله سیاستهایی است که در طراحی و اجرای این دوره آموزشی در نظر گرفته شده است.
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