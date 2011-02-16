هدف پروژه زاگرس یکپارچه سازی حفاظت تنوع زیستی است

به گزارش خبرنگار مهر، شیرین ابوالقاسمی در مراسم افتتاحیه "اولین همایش ملی بررسی تهدیدات و عوامل تخریب تنوع زیستی در منطقه زاگرس مرکزی" گفت: هدف اصلی اجرای پروژه زاگرس، یکپارچه سازی تنوع زیستی تنها با رویکرد محیط زیست زاگرس نیست بلکه با کمک و همیاری کلیه بخش‌ها به خصوص آب، جنگل‌ها و مراتع، وزارت کشور و بخش‌های توسعه‌ای و زیرساخت‌ها بتوانیم الگوی موفقی از مدیریت یک قطعه زیست بومی سرزمین انجام دهیم تا بتوانیم در آینده این الگو را به بقیه سرزمین تعمیم دهیم.

به گفته وی، این پروژه از طریق برنامه‌های عمران ملل متحد در بخش‌های توسعه‌ای تعمیم داده شد و نهایتا چشم انداز مشترک از کل زاگرس را ارائه می دهیم.

ابوالقاسمی تصریح کرد: بخشی از رشته کوه‌های زاگرس که به عنوان زاگرس مرکزی انتخاب شده اند به طول 1500 کیلومتر و در بعضی قسمت‌ها به پهنای 400 کیلومتر می‌رسد. همچنین وسعت کل زاگرس 400 هزار کیلومتر مربع است که پروژه زاگرس در بخش کوچک آن واقع شده است.

وی افزود: 16 استان کشور در محدوده کل رشته کوه زاگرس قرار گرفته‌اند که این محدوده تامین کننده 40 درصد آب کشور است و 38 درصد جمعیت عشایر کوچ نشین ایران را در خود جای داده است.

مدیر پروژه حفاظ از تنوع زیستی زاگرس خاطرنشان کرد: در طول پروژه زاگرس دوهراز و 372 گونه گیاهی شناسایی شده که 250 گونه بومی منطقه دنا است. همچنین 61 گونه پستاندار، 27 گونه ماهی، 167 گونه پرنده، 37 گونه خزنده شناسایی شده و در صورت وجود اعتبارات، فهرست گونه‌های در معرض خطر منطقه از طریق اطلاعات استخراج شده تهیه می شود و در اختیار دانشگاهیان و متخصصان قرار می گیرد.



ابوالقاسمی تصریح کرد: تا کنون مبلغ 9 میلیون و 575 هزار دلار اعتبارات ملی و بین‌المللی برای این پروژه تامین شده که یک میلیون و 824 هزار دلار از این مبلغ از طریق GEF و سازمان حفاظت محیط زیست تامین شده است.