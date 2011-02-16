احداث 10 سد مخزنی بزرگ در آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، سجاد برشنده صبح چهارشنبه در جمع کارکنان شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی افزود: این سدها توانایی تنظیم افزون بر دو میلیارد و 250 میلیون متر مکعب آب را خواهند داشت.

وی سد آغ چای به عنوان بزرگترین سد قوسی خاکی کشور، سدهای سیلوه، چپرآباد، نازلو، سیمینه رود، کانی سیب، ارس دو و سد باراندوز در شهرهای مختلف سراسر استان را از اهم این طرح ها عنوان کرد.

برشنده ادامه داد: همچنین اجرای طرح های شبکه آبرسانی در کنار این طرح ها با همکاری وزارت جهاد کشاورزی به منظور تسهیل و تسریع در امر استفاده بهینه از منابع آبی از دیگر فعالیت های شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی در سطح استان است.

این مقام مسئول با بیان اینکه آذربایجان غربی تبدیل به کارگاه عمرانی وزارت نیرو در بخش آب شده است اظهارداشت: در دوران قبل از انقلاب اسلامی تنها سه سد در آذربایجان غربی احداث شده بود که این طرح ها نیز توسط کشورها و پیمانکاران خارجی اجرا شد ولی امروز در بیشتر شهرهای استان طرح های عمرانی از جمله سد سازی و شبکه آبرسانی در حال اجراست

در ادامه این مراسم به تعداد 22 نفر از برندگان مسابقه دستاوردهای انقلاب، جوایز نفیسشی به رسم یادبود اهدا شد.