۲۷ بهمن ۱۳۸۹، ۱۳:۴۵

فردا در واتیکان؛

مدودوف و پاپ گسترش گفتگوی دینی را بررسی می‌کنند

رئیس جمهو روسیه پنجشنبه 28 بهمن برای نخستین بار پس از برقراری روابط دیپلماتیک روسیه و واتیکان با پاپ بندیکت شانزدهم دیدار کرده و در مورد مشکلات سیاست خارجی و گسترش گفتگوی بین مذهبی به تبادل نظر می‌پردازند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترفکس، سرگی پریخدوف معاون رئیس جمهور روسیه گفت: پس از برگزاری روابط کامل دیپلماتیک این نخستین سفر یکی از رؤسای جمهور روسیه به واتیکان است.

روابط روسیه و واتیکان دسامبر 2009 پس از آن که مدودوف تصمیم گرفت سفارت روسیه را در واتیکان راه اندازی کند، از سر گرفته شد.

قرار است در جریان این دیدار پاپ و مدودوف به تبادل اطلاعات مکتوب درباره مشکلات سیاست خارجی پرداخته، معماری امنیت اروپایی را و تعامل روسیه و مقر پاپ را در چارچوب سازمانهای بین المللی چون سازمان ملل، شورای اروپا و یا سازمان امنیت و همکاری اروپا به بحث بگذارند.

معاون رئیس جمهور روسیه یادآور شد: روسیه و مقر پاپ مواضع مشابهی درباره بسیاری از مشکلات سیاست خارجی براساس اولویتهای قوانین بین المللی و اصول اخلاقی در ارتباط میان کشورها دارند.

همچنین قرار است پاپ و رئیس جمهور روسیه به توسعه گفتگوی بین مذهبی نیز اشاره داشته باشند.

تعامل میان کلیسای ارتدکس روسیه و سازمان اداری رومی کلیسای کاتولیک نیز از موضوعات مورد بحث است.

همچنین سفارت واتیکان در روسیه ابراز امیدواری کرده که این دیدار به توسعه همکاریهای میان دو کشور و حمایت از ارزشهای اخلاقی کمک کند.

