اولین همایش بررسی تهدیدات تنوع زیستی در زاگرس مرکزی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این همایش که با حضور استانداران چهار استان اصفهان، فارس، چهارمحال و بختیاری و کهگلویه و بویر احمد برگزار می شود در دو روز مقالات مختلفی درباره منطقه زاگرس مرکزی، علل تخریب و مسایل مرتبط با حفاظت از محیط زیست منطقه ارائه خواهد شد.

احمد رضا لاهیجان‌زاده، دبیر اجرایی همایش و مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان در مراسم افتتاحیه ضمن خوشامد گویی به شرکت کنندگان گفت: این همایش با دعوت از سازمان‌ها، موسسات، شرکت‌های دولتی و خصوصی چهار استان ذینفع آغاز شد.

وی تصریح کرد: در مرحله اول 270 مقاله ارسال و 250 مقاله تایید شد. با بررسی توسط داوران علمی همایش 30 مقاله برای چاپ و 62 مقاله برای پوستر تایید شد. پس از فراخوان دوم، اصل مقالات و یا مقالات کامل پس از دریافت مورد ارزیابی قرار گرفتند که در نهایت 27 مقاله برای ارائه حضوری، 24 مقاله برای چاپ و 49 مقاله به صورت پوستر پذیرفته شد.

لاهیجان‌زاده ادامه داد: افزون بر این موارد، چهار مقاله دریافتی به عنوان مقالات کلیدی انتخاب شدند که در حین همایش ارائه می شوند.

ویتصریح کرد: در پایان مراسم اختتامیه، تفاهم‌نامه‌ای توسط استانداران چهار استان ذینفع و ریاست محترم سازمان حفاظت محیط زیست برای حفاظت از محیط زیست منطقه به امضا می رسد.

