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۲۷ بهمن ۱۳۸۹، ۱۱:۴۵

در اصفهان/

اولین همایش بررسی تهدیدات تنوع زیستی در زاگرس مرکزی آغاز شد

اولین همایش بررسی تهدیدات تنوع زیستی در زاگرس مرکزی آغاز شد

اولین همایش ملی بررسی تهدیدات و عوامل تخریب تنوع زیستی در منطقه زاگرس مرکزی صبح چهارشنبه با حضور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در اصفهان آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این همایش که با حضور استانداران چهار استان اصفهان، فارس، چهارمحال و بختیاری و کهگلویه و بویر احمد برگزار می شود در دو روز مقالات مختلفی درباره منطقه زاگرس مرکزی، علل تخریب و مسایل مرتبط با حفاظت از محیط زیست منطقه ارائه خواهد شد.

احمد رضا لاهیجان‌زاده، دبیر اجرایی همایش و مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان در مراسم افتتاحیه ضمن خوشامد گویی به شرکت کنندگان گفت: این همایش با دعوت از سازمان‌ها، موسسات، شرکت‌های دولتی و خصوصی چهار استان ذینفع آغاز شد.

وی تصریح کرد: در مرحله اول 270 مقاله ارسال و 250 مقاله تایید شد. با بررسی توسط داوران علمی همایش 30 مقاله برای چاپ و 62 مقاله برای پوستر تایید شد. پس از فراخوان دوم، اصل مقالات و یا مقالات کامل پس از دریافت مورد ارزیابی قرار گرفتند که در نهایت 27 مقاله برای ارائه حضوری، 24 مقاله برای چاپ و 49 مقاله به صورت پوستر پذیرفته شد.

لاهیجان‌زاده ادامه داد: افزون بر این موارد، چهار مقاله دریافتی به عنوان مقالات کلیدی انتخاب شدند که در حین همایش ارائه می شوند.

ویتصریح کرد: در پایان مراسم اختتامیه، تفاهم‌نامه‌ای توسط استانداران چهار استان ذینفع و ریاست محترم سازمان حفاظت محیط زیست برای حفاظت از محیط زیست منطقه به امضا می رسد.
 

کد مطلب 1255187

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