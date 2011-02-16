همایش بین المللی سرمایه گذاری در ایلام برگزار می شود

حسن مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: در حوزه سرمایه گذاری افقها و جهت گیریها به سمتی است که مدلهای بومی جذب سرمایه گذار را داشته باشیم تا به مانائی و توسعه این حوزه کمک کنیم.
وی افزود: ترویج مشاغل خانگی یکی از حوزه های بسیار مهم است و امروزه در دنیا توجه خاصی به این مقوله معطوف است.
وی تصریح کرد: برای گسترش این ایده در نظر داریم همایش های منطقه ای را بر اساس توانمندیهای شهرستانی برگزار نمائیم تا به اشاعه هر چه بیشتر آن کمک نمائیم.
جانشین استاندار در امور اشتغال و سرمایه گذاری در ادامه بیان کرد: راه اندازی مرکز جامع اشتغال و سرمایه گذاری ثمره یک کار جمعی است و ثمرات آن بدون تردید برای استان پربار خواهد بود.
مرکزی یکی از محورهای مهم فعالیت این مرکز را ایجاد اشتغال پایدار خواند و گفت: بر اساس دریافت ابلاغیه های حوزه معاونت برنامه ریزی استانداری ایلام به ترتیب شهرستانی بدنبال ایجاد پستهای شغلی هستیم و در کنار این مهم به متقاضیان پیشنهادات منجر به اشتغال را ارئه می دهیم.
وی ارائه خدمات مشاوره در حوزه اشتغال و سرمایه گذاری را از بخشهای مهم این مرکز قلمداد نمود و خاطر نشان ساخت: روان سازی خدمات مدیریتی و اداری به سرمایه گذاران از جمله فعالیتهای این مرکز است.
وی در ادامه استان ایلام را دارای ظرفیتهای برجسته ای برای سرمایه گذاری بخش خصوصی و جذب سرمایه گذار خواند و اظهار داشت: وجود مرز بین المللی مهران و بازرچه مرزی یکی از مزیتهای منحصر به فرد جهت صادرات کالا و تولیدات به کشور عراق است.
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