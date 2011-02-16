همایش بین المللی سرمایه گذاری در ایلام برگزار می شود

حسن مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: در حوزه سرمایه گذاری افقها و جهت گیریها به سمتی است که مدلهای بومی جذب سرمایه گذار را داشته باشیم تا به مانائی و توسعه این حوزه کمک کنیم .

وی افزود: ترویج مشاغل خانگی یکی از حوزه های بسیار مهم است و امروزه در دنیا توجه خاصی به این مقوله معطوف است .

وی تصریح کرد: برای گسترش این ایده در نظر داریم همایش های منطقه ای را بر اساس توانمندیهای شهرستانی برگزار نمائیم تا به اشاعه هر چه بیشتر آن کمک نمائیم .

جانشین استاندار در امور اشتغال و سرمایه گذاری در ادامه بیان کرد: راه اندازی مرکز جامع اشتغال و سرمایه گذاری ثمره یک کار جمعی است و ثمرات آن بدون تردید برای استان پربار خواهد بود .

مرکزی یکی از محورهای مهم فعالیت این مرکز را ایجاد اشتغال پایدار خواند و گفت: بر اساس دریافت ابلاغیه های حوزه معاونت برنامه ریزی استانداری ایلام به ترتیب شهرستانی بدنبال ایجاد پستهای شغلی هستیم و در کنار این مهم به متقاضیان پیشنهادات منجر به اشتغال را ارئه می دهیم .

وی ارائه خدمات مشاوره در حوزه اشتغال و سرمایه گذاری را از بخشهای مهم این مرکز قلمداد نمود و خاطر نشان ساخت: روان سازی خدمات مدیریتی و اداری به سرمایه گذاران از جمله فعالیتهای این مرکز است .