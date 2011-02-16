حسابهای تعاونی بهمن ایثار در قم مسدود شد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، در پی صدور مجوز تعطیلی و مسدود شدن حسابهای شعب تعاونی اعتبار بهمن ایثار در استان قم و انتشار شایعه ورشکستی آنها، از صبح سهشنبه تعداد زیادی از مشتریان این تعاونی، ساعتهای زیادی در مقابل شعب تجمع کردند و خواستار رسیدگی به این موضوع و بازپس گرفتن مبالغ سپرده گذاری خود شدند.
یکی از مشتریان تجمع کننده در مقابل تعاونی اعتبار بهمن ایثار در خیابان نیروگاه در خصوص علت حضور خود در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: من یکی از سپرده گذاران در تعاونی اعتبار بهمن ایثار هستم که وقتی خبر تعطیلی شعب آن در استان قم را از طریق یکی از دوستانم که او هم مشتری این تعاونی است شنیدم، به این شعبه که در آن سپرده دارم آمدم تا ببینم تکلیفم چیست؟
سود وامهای بانکی بالاست
رضایی در این خصوص اضافه کرد: این تعاونی اعتباری در جایی که بانکها سودهای بالا دریافت میکنند با شعار بانکداری اسلامی به مردم وام با سود بسیار کم 2 درصد پرداخت میکند و احتمالا به دلیل دریافت همین سود کم هم نتوانسته از نظر مالی پاسخگو باشد و به تعطیلی کشیده شده است.
وی در پاسخ به این سئوال که چرا برای دریافت تسهیلات و وام به جای این تعاونی به بانکها مراجعه نکرده است، گفت: بانکها سود بالایی دریافت میکنند و من هم که قدرت پرداخت اقساط آن را با احتساب آن سود نداشتم به جهت دریافت وام، به این تعاونی مراجعه کردم و از ارائه خدمات آن هم راضی بودم تا آنکه این اتفاق افتاد.
رضایی در ادامه بیان داشت: جایی که سود بانکها زیاد است و بخش خصوصی وارد عمل میشود و اقدام به تاسیس تعاونیها و صندوقهای اعتباری میکند باید مورد حمایت قرار گیرد و موانع برطرف شود نه اینکه آن را تعطیل و مردم را سرگردان کنند.
وی با اشاره به ابراز نارضایتی از وضع پیش آمده گفت: باید به مردم تضمین داده شود که وقتی مردم جایی سپرده گذاری میکنند اگر مشکلی پیش آمد چه کسی پاسخگو است و به مردم اطلاع رسانی و اطمینان داده شود که کار از طریق مجاری قانونی دنبال میشود تا آنان مجبور نباشند کار و زندگی خود را رها کرده و وقتشان برای ساعتها و شاید روزها گرفته شود.
حسابها از 15 روز قبل مسدود شده است
مدیر امور شعب بهمن ایثار استان قم و اصفهان در خصوص وضع پیش آمده و علل مسدود شدن حسابهای این تعاونی در بانکها در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: از حدود 15 روز قبل حسابها را در چند بانک بستهاند که این واقعا اجحاف در حق مردم و مسئولین و کارکنان این بانک است.
علی اولیایی با اشاره به ارائه خدمات ارائه شده از سوی تعاونی اعتبار بهمن ایثار در قم اضافه کرد: این تعاونی یکی از بهترین تعاونیهای استان است که در 11 شعبه که در حال حاضر به دلیل خواست استانداری آن را به 10 شعبه کاهش دادهایم فعال است و زمینه اشتغال 200 نفر را نیز فراهم کرده و هم اکنون نزدیک به 70 هزار مشتری در قم دارد که در مدت دو سال فعالیت خود، تاکنون 70 میلیارد تومان وام پرداخت کرده است.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر 4 میلیارد تومان از سرمایه این تعاونی مسدود شده است، بیان داشت: از سوی بانک مرکزی در تاریخ چهاردهم بهمن اطلاعیه صادر و تعاونیهای متخلف اعلام شدند و برای آنان مهلتی تا روز پانزدهم اسفندماه اعلام شد که این تعاونیها ضوابط خواسته شده از سوی این بانک را اعمال کنند اما هنوز تا پایان این تاریخ فرصت باقی است و لذا مسدود کردن حسابها غیرقانونی بوده است، همچنین در حال حاضر نامهای مبنی بر ادغام چهار تعاونی اعتباری بهمن ایثار، اعتماد ایرانیان، دانش و امید روی میز کار مسئولین بانک مرکزی است.
اولیایی با اشاره به اینکه مجوز مسدودکردن حسابها از سوی استانداری گرفته شده است، گفت: بهتر بود اگر مشکلاتی وجود داشت بین مسئولین تعاونی، استانداری و مسئولین مربوطه حل میشد و دامنه آن به مردم نمیرسید زیرا ایجاد تجمعات مردم بحث برقراری امنیت را نیز در پی دارد، به علاوه تجمع آنان در مقابل شعب وجهه خوبی ندارد.
مدیر امور شعب بهمن ایثار خاطرنشان کرد: اگر این تعاونی مشکل داشته چرا از دو سال و نیم قبل و از زمان تاسیس تعاونی اقدامی صورت نگرفته و الان که تعداد شعب، نیروی انسانی کارکنان و مشتریان به این حد رسیده این کار را انجام دادهاند.
وی در خصوص علتی که استانداری برای مسدود کردن حسابها عنوان میکند، بیان داشت: استانداری مطرح میکند که اساسنامه تعاونی بهمن ایثار برای استان گلستان است و لذا نباید در قم فعالیت کند اما ما با وزارت تعاون و اداره کل تعاون استان هماهنگ کرده و بعد اقدام به احداث شعبه در قم نمودهایم.
سپردههای مردم به آنان باز میگردد
معاون سیاسی امنیتی استانداری قم نیز در خصوص دلایل مسدود کردن حسابهای تعاونی اعتبار بهمن ایثار در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: استانداری حسابهای این تعاونی را مسدود نکرده بلکه آنها را محدود کرده است و مسئولین تعاونی خود تا زمان حصول تکلیف نهایی شعب را تعطیل کردهاند.
احمد حاجیزاده در ادامه تصریح کرد: بانک مرکزی چند روز قبل از نیروی انتظامی و بانکها خواسته است تا در این مورد اقدام کنند به علاوه بانک مرکزی از بانکها خواسته تا تنها با صندوقهای اعتباری که دارای مجوز قانونی میباشند همکاری کنند و لذا بانکها نیز از مسئولین صندوق بهمن ایثار مدارک قانونی خواستند که آنها ارائه نکردهاند.
وی در پاسخ به این سئوال که تکلیف مردم در این بین چیست، گفت: در حال پیگیری کارها هستیم و هدف این است که هماهنگیهایی انجام شود تا سپردههای مردم به آنان باز گردد و تعاونی اعتبار بهمن ایثار نیز حق پرداخت وام به مشتریان را فعلا ندارد اما در صورتی که آنها مجوز قانونی را اخذ کنند امکان ادامه کار آنها فراهم خواهد شد.
قم - خبرگزاری مهر: بدنبال مسدود شدن حسابهای تعاونی اعتبار بهمن ایثار در بانکهای دیگر و تعطیلی شعب در استان قم، تعداد زیادی از مشتریان این تعاونی با تجمع در مقابل شعب، خواستار بازپس دهی سپردههای خود شدند.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، در پی صدور مجوز تعطیلی و مسدود شدن حسابهای شعب تعاونی اعتبار بهمن ایثار در استان قم و انتشار شایعه ورشکستی آنها، از صبح سهشنبه تعداد زیادی از مشتریان این تعاونی، ساعتهای زیادی در مقابل شعب تجمع کردند و خواستار رسیدگی به این موضوع و بازپس گرفتن مبالغ سپرده گذاری خود شدند.
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