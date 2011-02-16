"نامه شانس" از ونزوئلا به گلستان رسید/ روابط عمومیها هم بدنبال شانسند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، این روزها ایمیل خبرنگار مهر در گرگان، مملو از ارسال ایمیل هایی با عنوان "نامه شانس" است که از سوی برخی روابط عمومی های ادارات، خبرنگاران و ... ارسال شده است.

در این نامه شانس که مقصد اصلی آن کشور ونزوئلاست و اخیرا به گلستان نیز رسیده، تاکید شده است با خواندن و ارسال آن برای دیگران، فرستنده نامه تا سه روز آینده خبرهای خوبی را خواهد شنید!

از این رو بسیاری از جمله روابط عمومی های دستگاههای مختلف گلستان در روزهای اخیر، بجای ارسال خبر و انجام وظیفه اطلاع رسانی، اقدام به ارسال نامه شانس کرده اند.

در بخشی از این نامه شانس آمده است: " اولش که این ایمیل برایم آمد و می خواندم، خیلی مسخره به نظر می رسید، اما حین خواندنش تلفنی به من شد و خبر خوبی شنیدم مبنی بر نتیجه دادن سالها زحمتم در زندگیم و آینده ام، راستش حسابی شوکه شدم و با خودم گفتم اگر حتی 001% هم احتمال بدم که ممکنه اتفاق افتد، به ارسال کردنش می ارزد".

در این نامه خواسته شد تا آن را به صورت نامه و یا ایمیل برای بیش از 20 نفر ارسال شود تا خبرهای شادی شنیده شود!

این نامه تاکنون طبق اخبار رسمی مایکروسافت از15 ماه گذشته، 49 بار دردنیا به 9 زبان چرخیده است و افرادی که نامشان در این نامه هستند همه دارای هویت واقعی هستند.



در این نامه تصریح شده است: شانس برای شما فرستاده شده است، شاید در دور بعد نام شما هم به عنوان یکی از این افراد در این نامه قید شود ظرف مدت کمتر از سه روز پس از دریافت این نامه اخبار خوشی را دریافت خواهید کرد.



همچنین تاکید شد: این شوخی نیست با ارسال آن شما خوش شانسی خواهید آورد پول نفرستید کپی ها را برای اشخاص بفرستید که فکر می کنید به شانس احتیاج دارند، این نامه را نگه ندارید، این نامه را ظرف مدت 96 ساعت از دست شما خارج شود.



دربخشی از نامه آمده است: یک وکیل بلژیکی می گوید 92هزار یورو بابت حق الوکاله ام دریافت کردم، ولی احساس می کنم چون این زنجیر را شکستم آن را از دست دادم.



در همین حال در اسکاتلند یوهان کی می گوید: به دلیل اینکه این نامه را به جریان انداختم سه روز بعد توانستم در بزرگترین قرعه کشی هدیه بیمه عمر خود را قبل از موعد به ارزش یک میلیون دلار دریافت کنم.



تینو یک نقاش معروف محلی هلندی هم می گوید: من و شاگردانم آرزو می کنم یکبار دیگر این نامه دست ما بصورت اتفاقی برسد چون یکبار که رسید کار شانس بالایی برای من داشت.



همچنین درپایان این نامه آمده است: دوست من با نگاه به این نامه شما ابتدا به یاد خالق عشق باشید و این نامه را زمانی که دریافت می کنید به آنچه دوست دارید دست خواهید پیدا کرد، فکر کنید و کسی را که دوست دارید و می دانید گرفتار است با قلبتان برایش دعا کنید تا مشکلات او از طرف خدا به واسطه شما حل شود و بعد یک اتفاقی که انتظارش را می کشید و حتی تصورش را نمی کنید برایتان اتفاق خواهد افتاد.

"برکتی از دعای آن دوست بیشتر برای شما خواهد رسید"، این یک راز است.