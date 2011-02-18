کرش به فوتبال ایران لطمه زد/ فضای کار در فوتبال ما مهیا نیست

غلامرضا بهروان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: فدراسیون فوتبال تمامی شرایط را برای جذب این مربی صاحبنام پرتغالی فراهم کرده بود و زحمات زیادی نیز از سوی روابط بین الملل صرف شد تا بهترین انتخاب برای تیم ملی صورت بگیرد که متاسفانه در آخرین لحظه تمام برنامه ریزی‌ها و محاسبات ما بهم ریخت.

بهروان تصریح کرد: انصراف کرش درحالی اتفاق افتاد که فدراسیون فوتبال با همه شرایط پیشنهادی این مربی خارجی موافقت کرده بود و او حتی با سفر به ایران از شرایط کشورمان نیز ابراز رضایت می کرد ولی تصور می کنم عواملی خارج از اراده فدراسیون او را از کار در ایران منصرف کرد.

وی با بیان اینکه متاسفانه تبلیغات مسمومی نسبت به فضای ایران در خارج از کشور وجود دارد و برخی بنگاه‌های وابسته به صهیونیست‌ها و استکبار از هیچ تلاشی برای سیاه نمایی شرایط و مخدوش کردن چهره کشورمان دریغ نمی کنند، اظهار داشت: برخی بنگاه‌های سخن پراکنی وابسته به صهیونیست‌ها تصویری غیرواقعی و دروغین از اوضاع ایران در ذهن مخاطبان خود ساخته‌اند تا به نظام ما ضربه بزنند و متاسفانه کسانی که شناختی از فضای ایران ندارند تحت تاثیر اینگونه القائات و تبلیغات سوء قرار می گیرند.

عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال با تاکید براینکه تضمینی نیست چنین شرایطی برای دیگران مربیان خارجی طرف مذاکره ایجاد نشود، گفت: بهرحال این فضای مسموم باید خنثی شود و تا زمانی که چنین تبلغاتی نسبت به ایران وجود دارد امکان تکرار اتفاقاتی نظیر آنچه در مورد کرش رخ داد وجود دارد.

بهروان درعین حال تصریح کرد: با وجود چنین جو و فضای مسمومی ما باید به مربیان خودمان اعتماد کنیم و این فرصت را به آنها بدهیم تا توانایی‌های خود را در سطح ملی بروز دهند. به اعتقاد من اگر انرژی مربیان داخلی ما به جای اینکه در جهت مخالفت و تخریب صرف شود در جهت حمایت و همدلی باشد فوتبال ملی ایران می تواند با اعتماد به مربی داخلی موفق باشد.

عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال با انتقاد از اظهارات و موضع گیری‌های برخی مربیان داخلی نسبت به حضور کرش در ایران اظهار داشت: متاسفانه برخی اهالی فوتبال نیز نسبت به استخدام این مربی پرتغالی پیش داوری داشتند و مسائلی را مطرح کردند که چندان دلگرم کننده و امیدبخش نبود بطوریکه فضای بی اعتمادی برای حضور این مربی خارجی ایجاد شد.

وی اضافه کرد: قبول کنید برای هر مربی دیگری هم کارکردن در این شرایط بسیار سخت است و در چنین فضایی کمتر مربی می تواند با آرامش روی کارش تمرکز داشته باشد.

بهروان با تاکید بر اینکه فدراسیون فوتبال همچنان برای تیم ملی بزرگسالان بدنبال استخدام مربی خارجی است، تصریح کرد: اگرچه نباید زمان را از دست بدهیم ولی زمان کافی برای استخدام مربی خارجی وجود دارد. البته اولویت امروز فدراسیون تیم امید است که امیدواریم هرچه زودتر یکی از گزینه‌های داخلی با نظر کمیته فنی و کمیته تیم‌های ملی برای این تیم انتخاب شود.