به گزارش خبرنگار مهر، نخستین مرحله از اردوی آمادگی تیم ملی که برای حضور در رقابتهای جهانی کره جنوبی از روز یکشنبه 24 بهمن ماه در مرکز جهانی تکواندو آغاز شده بود به مدت 10 روز تعطیل شد. حضور اردونشینان در سومین دوره مسابقات جام باشگاههای آسیا ، بیست و سومین دوره مسابقات بین المللی جام فجر و همچنین رقابتهای لیگ برتر باعث تعطیلی اردو شد.

خبر دیگر از رقابتهای جام فجر اینکه نماینده فدراسیون جهانی روز جمعه به تهران می آید. پروفسور "کی سوک لی" نایب رئیس اتحادیه تکواندو آسیا برای نظارت بر جام فجر و جام باشگاههای آسیا روز جمعه 29 بهمن ماه وارد تهران خواهد شد.

"لی" همانند چند سال گذشته به عنوان نماینده فنی فدراسیون جهانی درسومین دوره مسابقات جام باشگاههای آسیا که در روزهای 2 و3 اسفند ماه در تبریز و بیست و سومین دوره مسابقات بین المللی جام فجرکه در روزهای 5 و6 اسفندماه در ارومیه برگزار می شود حضور خواهد یافت.