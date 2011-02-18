ثبت نام برای دریافت وام از صندوق حمایت از اصحاب رسانه ادامه دارد

عبدالله رمضانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه از اواخر آبان ثبت نام برای دریافت وام از صندوق حمایت از اصحاب رسانه آغاز شده گفت: این وام به تمامی خبرنگاران مطبوعات و خبرگزاریها تعلق می گیرد اما به دلیل تجلیل از خبرنگارانی که در حوزه شهری و اجتماعی فعالیت می کنند این افراد در اولویت دریافت وام هستند.

وی ادامه داد: تا کنون 600 نفر برای دریافت وام یک تا 5 میلیون تومانی ثبت نام کرده اند.

رمضانی با بیان اینکه کمک به رفع تنگناهای ضروری و دغدغه‌های مالی، تهیه لوازم و ملزومات انجام کار، هزینه تحصیل نویسندگان، هنرمندان و اصحاب رسانه از اهداف اولیه تاسیس این صندوق است گفت: پس از ارائه معرفی‌ نامه‌ از سوی نویسندگان، هنرمندان و اصحاب رسانه طبق دستورالعمل شورای اسلامی شهر تهران کمیته‌ای این درخواستها را بررسی می‌کند و پس از آن مراحل اعطای وام انجام می شود.

مدیرکل فرهنگی شهرداری تهران تصریح کرد: خبرنگاران بایستی برای ثبت‌نام کارت خبرنگاری خود به همراه معرفی‌نامه از مدیرمسئول یا سردبیر رسانه متبوع خود را به اداره کل فرهنگی ارائه دهند.

وی اضافه کرد: نویسندگان نیز باید مستندات خود را مبنی بر انتشار حداقل دو کتاب در دو سال اخیر به این اداره کل ارائه دهند.