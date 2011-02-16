بزرگترین ویژگی جوانان ایرانی آرمانخواهی و عدالت طلبی است

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مجتبی اعلایی صبح چهارشنبه در جلسه پرسش و پاسخ با دانشجویان دانشگاه ایلام گفت: بزرگترین ویژگی جوانان ما آرمانخواهی و عدالت طلبی است .

وی اظهار داشت: جوانان ما همواره در طول تاریخ یکی از اقشار یاری کننده جبهه حق بوده اند .

وی افزود: قشر دانشجو نیز که برخوردار از پناسیل جوانی است نیز طالب حق و حقیقت است و همواره در کنار جریان حق طلبی قرار دارد .

وی تصریح کرد: ذهن خلاق و پرسشگر دانشجویی همواره طالب جوابگویی مدیران بوده که مسئولان نیز وظیفه دارند در این حوزه پاسخگو باشند .

نماینده عالی دولت در استان با اینکه اسلام و تمدن اسلامی بیش از 8 قرن، بعد از پیدایش دین اسلام در دنیا در علم و تمدن حرف اول را زده است، گفت: تا زمانی که کشورهای اسلامی گرفتار زمامداران عافیت طلب و دنیاپرست نگریدند.تمدن اسلامی در کل کره خاکی در حال نفوذ به عمق قلوب و روح بشریت بود .

اعلایی ادامه داد: خمودگی و بی تفاوتی از یکسو و ظهور استعمارگران نوین از طرف دیگر باعث شد تا تمدن اسلامی که در تمام علوم سرآمد سایر علوم دنیا بود،م سکوت بماند .

وی افزود :سالها این رخوت و سستی ادامه یافت و هیچ عزم و ارداه ای نیز از سوی زمامداران و نخبگان جوامع صورت نپذیرفت و باعث شد که مدتها جوامع اسلامی عقب بیافتند .

وی در بیانی تکمیلی خاطر نشان ساخت: هرچند در برخی از کشورهای اسلامی نداهای عدالت طلبی سرداده می شد ولیکن خواب سنگینی همه را فراگرفته و استعمارگران نوین نیز حقوق ملتها را چپاول می کردند .

این مسئول طی سخنانی مبسوط در خصوص پیدایش و ظهور نهضت اسلامی به رهبری حضرت امام خمینی(ره) نیز تصریح کرد: شخصیت ممتاز و الهی، امام خمینی(ره) توانست توده های عظیم مردمی را به حرکت در بیاورد و با پیروزی انقلاب اسلامی ایران در عالم موجی ایجاد کرد که امروزه بسمت همان تمدن اسلامی و زنده کردن آن با سرعت در حال پیشرفت هستیم .

وی ادامه داد: با پیروزی انقلاب اسلامی ایران، فصل جدیدی از تاریخ مجددا آغاز شد و هم اکنون ملتهای مسلمان دارند صفحات تاریخ را رقم می زنند و نقش جوانان عدالت طلب و اسلام حوزه بسیار برجسته است .

استاندار ایلام در پاسخ به سؤال دانشجویی گفت: نسل جوان امروز روی به سمت کمال پیدا کرده و در همه زمینه ها، مدارج عالی را با ایمان و آگاهی می پیماید و در عرصه هائی ورود پیدا کرده که آرمانهای متعالی و همت های والای آنها کشور را در قله های عزت می نشاند .

وی در پاسخ به سؤال دیگری بیان کرد: چشم انداز اشتغال دو بخش دارد که یکی از آنها پشتیبانی دولت و دیگری عزم و اراده جوانان تحصیلکرده ماست که اگر همت و ورود عالمانه آنها به عرصه نباشد، هر آنچه اعتبار هزینه شود ارزشی ندارد .

وی ادامه داد: اشتغال باید در حوزه های مختلف تولید، تجارت و صنعت تقویت شود تا به سازندگی استان کمک نماید و نباید تنها بدنبال ورود به ادارات دولتی بود .

این مقام مسئول در مواجهه با سؤال دانشجویی در خصوص اقدامات صورت گرفته در حوزه مبارزه با مواد مخدر نیز اظهار داشت: ستاد مبارزه با مواد مخدر استان با کمیته های مختلف امنیتی، فرهنگی، اجتماعی کاملاً فعال است، هرچند که موضوع مواد مخدر در منطقه ما موضوعی حاد نیست و باورهای عمیق فرهنگی و مذهبی در بین مردم استان خود مانعی محکم در برابر این پدیده شوم است .

وی در بخش دیگری از این جلسه پرشس و پاسخ، در جواب به دانشجویی که از عدم تشکیل شورای صنفی دانشجویی در دانشگاه ایلام انتقاد کرد، گفت: عدم تشکیل این شورای صنفی یک نقیصه است، چرا که محیط دانشگاهی محلی برای راه اندازی تضارب افکار و آرا است و متولیان دانشگاه نیز باید با بسترسازی لازم زمینه را برای راه اندازی کرسیهای آزاد اندیشی که مورد مطالبه رهبر فرزانه انقلاب است، مهیا کنید و از سوئی باید شرایط فعالیتهای صنفی دانشجویی بوجود آید .

اعلایی همچنین در پاسخ به سئوالی در خصوص محرومیت استان ایلام نیز بیان داشت: یکی از مشکلات اولیه، این است که ما خود را محروم خطاب می کنیم، در صورتی که ما دارای منابع بسیار مهم خدادادی در حوزه های نفت و گاز و آب و خاک هستیم و تنها باید با بستر سازیهای لازم زمینه بهره برداری حداکثری را از این منابع داشته باشیم و این نیازمند وحدت و همگرائی و ایجاد روحیه امید و نشاط در بین مردم، بویژه جوانان است .

در ادامه این جلسه سه ساعته استاندار ایلام به سؤالات متعدد دانشجویان پاسخ داد.