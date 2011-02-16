حوادث 25 بهمن در راستای منافع استکبار بود

حجت الاسلام محسن غرویان در گفتگو با خبرنگار مهر در قم، با محکومیت حوادث ۲۵ بهمن گفت: بهترین ملاک برای ارزیابی این حرکت فرمایش امام خمینی‌(ره) است که فرمودند "هر حرکتی که دشمن را خوشحال کند حرکتی ناپسند و هرحرکتی که آنان را غضبناک کند مورد پذیرش است".



وی ادامه داد: با توجه به این فرمایش امام راحل، حوادث ۲۵ بهمن اسباب رضایت دشمنان را فراهم کرد و معلوم بود که این حرکت‌ها با دخالت و نقشه شوم آنان ساماندهی شده است.



عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با تاکید براینکه حوادث ۲۵ بهمن در راستای منافع آمریکا و استکبار طراحی شد ابرازداشت: این حرکات نشان می‌دهد که سران فتنه در فضای عمومی کشور نیستند.



وی با بیان اینکه در حرکات روز ۲۵ بهمن هیچگونه نشانی از حمایت مردم مصر وجود نداشت گفت: اینکه بیایند و ۴ نفر را ساماندهی کنند تا در کشور دست به اغتشاش بزنند ماهیت مردمی محسوب نمی‌شود.



ملت در روز 22 بهمن مواضع خود را اعلام کرده بود



غرویان با اشاره به راهپیمایی ۲۲ بهمن بیان کرد: ملت ما در روز ۲۲ بهمن موضع خود را به خوبی نشان داد.



وی با بچه‌گانه توصیف کردن حرکات سران فتنه ابراز داشت: این افراد در دست دشمنان اسیر هستند.



این استاد حوزه علمیه قم ادامه داد: باید سران قوه و دیگر سران نظام با مقام معظم رهبری مشورت‌هایی را داشته باشند و آنچه که حکم اسلام و مصلحت نظام است را اجرا کنند.