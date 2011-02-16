تلفات انرژی شبکه برق اهواز 11.2 درصد کاهش یافت

یدالله حضرتی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز، اظهارداشت: طرح ساماندهی شبکه برق اهواز که با تلاش و کوشش کارکنان این شرکت در طول سالهای اخیر آغاز شده، در بیش از 42 منطقه شهرستان اهواز اجرا و استقبال و همراهی مردم را در پی داشته است.

وی با بیان اینکه در طول دو سال گذشته، میزان تلفات انرژی شبکه برق کلانشهر اهواز بیش از 11.2 درصد کاهش یافته است، عنوان کرد: میزان صرفه ‌جویی انرژی حاصل از اجرای طرح ساماندهی شبکه برق اهواز، به میزان 489 میلیون کیلووات ساعت است که این میزان صرفه‌ جویی انرژی برابر 52 درصد انرژی تولیدی سد و نیروگاه دز در طول سال 88 است.

مدیر عامل شرکت توزیع برق اهواز در ادامه همچنین از ساماندهی شبکه برق روستای دغاغله به منظور کاهش تلفات انرژی و اصلاح الگوی مصرف و پایداری شبکه برق با صرف بیش از پنج میلیارد ریال اعتبار خبر داد و گفت: سیاستهای شرکت در راستای اهداف وزارت نیرو، به منظور کاهش خاموشیهای شبکه، بهبود کیفیت ولتاژمشترکان، کاهش تلفات انرژی و رضایتمندی مصرف‌ کنندگان است که بدین منظور طرح ساماندهی شبکه برق روستای دغاغله با اجرای عملیات گسترده اجرا و مورد بهره‌ برداری قرار گرفت.

حضرتی خاطرنشان کرد: با اجرای طرح ساماندهی شبکه برق این روستا تاکنون بیش از دو هزار و 972 فقره انشعاب غیرمجاز برق جمع ‌آوری و حدود 700 انشعاب قانونی جایگزین شده است.

