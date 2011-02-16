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۲۷ بهمن ۱۳۸۹، ۱۵:۵۸

24 میلیارد ریال تسهیلات به شرکت‌های تعاونی سمنان اختصاص یافت

24 میلیارد ریال تسهیلات به شرکت‌های تعاونی سمنان اختصاص یافت

سمنان - خبرگزاری مهر: مدیر کل تعاون استان سمنان گفت: بیش از 24 میلیارد ریال تسهیلات کم بهره در شش ماهه دوم سال جاری به شرکتهای تعاونی استان سمنان پرداخت شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، عبدالمجید بامری پیش از ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در سمنان گفت: تسهیلات پرداختی از محل وجوه اداره شده بخش تعاون در بخش‌های مختلف اقتصادی به شرکت‌های تعاونی فعال و در دست اجرای استان سمنان پرداخت شده است.

وی اضافه کرد: اختصاص این میزان تسهیلات به شرکت‌های تعاونی استان سمنان با بازدید‌های مستقیم از شرکت ها صورت گرفته است.

مدیرکل تعاون استان سمنان خاطرنشان کرد: از نیمه دوم امسال مبلغی معادل 6 میلیارد و 400 میلیون ریال به شرکت‌های تعاونی شهرستان شاهرود پرداخت شده است.

به گفته وی، 6 میلیارد و 100 میلیون ریال به شرکت‌های تعاونی شهرستان سمنان و 4 میلیارد ریال به شرکت‌های تعاونی شهرستان گرمسار اختصاص یافته است.

بامری ادامه داد: مبلغ پرداختی به شرکت‌های تعاونی شهرستان دامغان 4 میلیارد و 500 میلیون ریال و مبلغ 3 میلیارد و 850 میلیون ریال نیز به شرکت‌های تعاونی شهرستان مهدیشهر پرداخت شده است.

کد مطلب 1255208

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