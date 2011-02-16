به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، عبدالمجید بامری پیش از ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در سمنان گفت: تسهیلات پرداختی از محل وجوه اداره شده بخش تعاون در بخش‌های مختلف اقتصادی به شرکت‌های تعاونی فعال و در دست اجرای استان سمنان پرداخت شده است.

وی اضافه کرد: اختصاص این میزان تسهیلات به شرکت‌های تعاونی استان سمنان با بازدید‌های مستقیم از شرکت ها صورت گرفته است.

مدیرکل تعاون استان سمنان خاطرنشان کرد: از نیمه دوم امسال مبلغی معادل 6 میلیارد و 400 میلیون ریال به شرکت‌های تعاونی شهرستان شاهرود پرداخت شده است.

به گفته وی، 6 میلیارد و 100 میلیون ریال به شرکت‌های تعاونی شهرستان سمنان و 4 میلیارد ریال به شرکت‌های تعاونی شهرستان گرمسار اختصاص یافته است.

بامری ادامه داد: مبلغ پرداختی به شرکت‌های تعاونی شهرستان دامغان 4 میلیارد و 500 میلیون ریال و مبلغ 3 میلیارد و 850 میلیون ریال نیز به شرکت‌های تعاونی شهرستان مهدیشهر پرداخت شده است.