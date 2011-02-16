بزرگراه فتح در منطقه 9 تهران روشن می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سید رضا تربت جو معاون حمل و نقل و ترافیک منطقه با بیان این مطلب گفت: با هماهنگی های صورت گرفته با مرکز برق رودکی تامین روشنایی محدوده اتوبان فتح در راستای اجرای بر نامه های استقبال از بهار این منطقه قرار گرفت.

وی خاطرنشان کرد: بزرگراه فتح ازجمله معابر حادثه خیز منطقه است که از ابتدای سال جاری تاکنون تعدادی از تصادفات منجر به جرح و فوت در این محدوده به ثبت رسیده و لزوم تامین روشنایی این اتوبان از مهمترین الویت های معاونت حمل و نقل و ترافیک منطقه است.

تربت جو تصریح کرد: البته اکثر قریب به اتفاق تصادفات در این اتوبان درمحدوده پل هوایی روبروی بیمارستان شریعت رضوی اتفاق افتاده است که این نشان از بی توجهی شهروندان به استفاده از پل عابر پیاده است.

معاون حمل و نقل و ترافیک با اشاره به تامین هزینه های این پروژه گفت: بر اساس برآوردهای صورت گرفته انجام این پروژه نزدیک به 200 میلیون تومان هزینه در بر دارد که در بخش هزینه های سال آینده معاونت حمل و نقل و ترافیک پیش بینی شده است.

وی در خصوص تاخیر در تامین روشنایی این محدوده نیز خاطرنشان کرد: به دلیل نزدیکی اتوبان فتح با فرودگاه مهرآباد تامین روشنایی این محدوده با دقت خاصی پیگیری می شود و در همین زمینه اداره کل فرودگاه ها ،طرح هایی مبنی بر محل استقرار تیرهای چراغ برق دارد که توسط کارشناسان مرکز در حال بررسی است.

معاون حمل و نقل و ترافیک با اشاره به پیش بینی تامین روشنایی اتوبان فتح در پروژه های برق رسانی سال آینده تصریح کرد: برای اجرای این طرح از چراغ های پایه کوتاه که به سمت پایین نور داشته باشند استفاده می شود تا بتوانیم علاوه برتامین نظر اداره کل فرودگاه های کشور و تامین امنیت هواپیماهایی که قصد فرود دارند مشکل روشنایی اتوبان و میدان فتح را نیز مرتفع کنیم.