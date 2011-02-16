نمایشگاه بهاره در همدان دایر می شود

محمد مهدی فرشچی موحد در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با اشاره به افزایش تقاضا در ایام پایانی سال، اظهار داشت: برنامه‌ ریزی‌های مناسبی برای حفظ آرامش بازار، سیر طبیعی روند عرضه و تقاضا، ثبات قیمت‌ها و کاهش تخلفات صنفی در حال انجام است.

وی ذخیره‌ سازی میوه و کالاهای اساسی، برپایی نمایشگاه‌های بهاره و فروش‌های فوق‌العاده و تشدید برخورد‌ها با متخلفان را از جمله برنامه های این سازمان برای ثباث قیمت در بازار همدان برشمرد.

فرشچی گفت: در نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا‌ اقلام مصرفی و مورد نیاز شهروندان 10 تا 20 درصد ارزان‌تر در اختیار مردم قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: در این ایام با توجه به حذف واسطه‌ها و عرضه مستقیم کالا توسط تولیدکنندگان، درصد سود خرده‌فروش‌ها حذف شده و کالا‌ها با قیمت مناسبت‌تری به دست مصرف‌کننده می‌رسد.

رئیس سازمان بازرگانی همدان با اشاره به برگزاری فروش‌های فوق‌العاده در کنار برگزاری نمایشگاه عرضه مستقیم کالا، گفت: کیفیت کالا در این نمایشگاه‌ها به دقت توسط کار‌شناسان رصد می‌شود.

فرشچی با بیان اینکه کالاها و مواد مصرفی مردم شامل پوشاک، خشکبار و آجیل، شیرینی و شکلات و مواد پروتئینی در نمایشگاه بهاره عرضه می شود، اضافه کرد: درج قیمت بر روی محصولات و صدور فاکتور برای تمامی فروشندگان ضروری است چرا که توجه کردن به این موارد زمینه بروز تخلف را کاهش می‌دهد.

وی با تاکید بر اینکه براساس قانون نظام صنفی، درج برچسب قیمت و صدور فاکتور امری الزامی است، گفت: تمامی واحدهای صنفی باید در صورت درخواست مشتری فاکتورفروش را صادر کنند.

رئیس سازمان بازرگانی همدان با تاکید بر اینکه رعایت نکردن این موارد باعث تشکیل پرونده بر علیه فروشندگان در تعزیرات حکومتی می‌شود، از مردم خواست در صورت مشاهده هر گونه تخلف موارد را با تلفن 124 به بازرسان سازمان بازرگانی استان همدان اطلاع دهند.