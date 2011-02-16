به گزارش خبرنگار مهر، وزیر ارشاد به همراه مسئولان معاونت فرهنگی و دبیر جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران شنبه 30 بهمن در نشستی مشترک با حدود 300 تن از داوران این جایزه، آئین‌نامه آن را مورد بررسی قرار می‌دهند.

البته این جلسه سال گذشته نیز برگزار شد و مسئولان ارشاد در آن وعده‌هایی برای بهبود این جایزه دادند و به داوران هم توصیه شد حتی‌المقدر از میان کتاب‌های منتشره در هر سال، اثر یا آثاری را در همه شاخه‌ها به عنوان برتر انتخاب کنند اما فقدان آثاری به عنوان برگزیده یا شایسته تقدیر در تعدادی از بخش‌ها از جمله ادبیات، نشان دهنده محقق نشدن وعده‌های پارسال است.

حالا وزیر ارشاد حدود 300 تن از داوران و اعضای هیئت علمی معتبرترین جایزه ملی کشور را به یک ضیافت شام دعوت کرده تا درباره آئین‌نامه این جایزه و مسائل پیراون آن با آنها به گفتگو بنشیند.

این نشست مشترک توسط خانه کتاب موسسه تابعه معاونت فرهنگی وزارت ارشاد از ساعت 19 تا 21 در هتل لاله تهران برگزار می‌شود و قرار است در آن علاوه بر وزیر ارشاد و معاون فرهنگی او، مجید حمیدزاده دبیر علمی بیست و هشتمین جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران سخنرانی کند.

همچنین تعدادی از داوران بخش‌های مختلف این جایزه در این مراسم سخنرانی خواهند کرد.