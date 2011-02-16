نحوه تایید استاندارد تجهیزات ارتباطی/ تست در 11آزمایشگاه ایران و اروپا

صادق عباسی شاهکوه در گفتگو با خبرنگار مهر به تشریح چگونگی تایید استاندارد تجهیزات ارتباطی پرداخت و گفت: تایید نمونه تجهیزات ارتباطی شامل تجهیزات مخابراتی، تجهیزات مربوط به فناوری اطلاعات و پست و تجهیزات رادیویی مانند بی سیم ها و هر کالا و تجهیزاتی که امواج الکترومغناطیسی منتشر می کنند برعهده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است.

وی با اشاره به الزام تست تجهیزات رادیویی که در قانون بی سیم های سال 1345 پیش بینی شده بود گفـت: از آن زمان تست هر نوع تجهیزات رادیویی که وارد کشور می شود یا در کشور تولید می شود اجباری شد اما برای دیگر تجهیزات ارتباطی این الزام در قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات که سال 82 به تصویب رسید دیده شد.

عباسی شاهکوه با تاکید براینکه آیین نامه تایید نمونه تجهیزات ارتباطی سال 87 در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تصویب شد اضافه کرد: پس از این آیین نامه برای تجهیزات دسته بندی و گروه بندی تعریف و نحوه انجام کارمشخص شد.

رئیس مرکز امور بین الملل و مهندسی ارتباطات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان اینکه منظور از تست تجهیزات فناوری اطلاعات مربوط به شبکه های مبتنی بر IP و دیتا است گفت: در این دسته بندی تایید نمونه تجهیزاتی مانند روتر و سوئیچ های دیتا الزامی است. اگرچه از نظر فنی به دلیل همگرایی مخابرات و شبکه های دیتا این تجهیزات دیگر قابل تفکیک نیستند.

الزام تست استاندارد برای تمامی تجهیزات ارتباطی

عباسی شاهکوه با تاکید براینکه تایید نمونه تجهیزات ارتباطی تنها مختص کالاهای وارداتی است به مهر گفت: تست استاندارد هرگونه تجهیزاتی که در شبکه های ارتباطی می خواهد بکار رود اعم از اینکه وارد کشور می شود یا در کشور تولید می شود الزامی است.

وی گفت: حتی تجهیزاتی که از استاندارد جهانی پیروی می کند نیز باید چک شوند که استاندارد آنها تایید شود چرا که صرفا نمی توان با ادعای دارای استاندارد بودن مجوز نصب تجهیزات را در شبکه های ارتباطی صادر کرد.

رئیس مرکز امور بین الملل و مهندسی ارتباطات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با تاکید بر اینکه تست نمونه تجهیزات ارتباطی به دو روش صورت می گیرد افزود: یا کالا باید از مراکز معتبری که رگولاتوری اعلام می کند گواهی تایید نمونه داشته باشد و یا اینکه در آزمایشگاههای تایید نمونه داخلی مورد تست قرار گیرد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا آزمایشگاههای موجود در داخل کشور قابلیت تست تجهیزات پیشرفته دنیا را دارد به مهر گفت: از زمانی که آیین نامه تایید نمونه به تصویب رسید این نگرانی وجود داشت که به دلیل نبود این امکانات چگونه این آیین نامه اجرایی شود چرا که رگولاتوری تنها یک آزمایشگاه برای تست تجهیزات رادیویی دارد اما در مورد بقیه تجهیزات هیچ امکاناتی وجود نداشت.

عباسی شاهکوه با تاکید بر اینکه سیاست کلی نظام این است که بخش دولتی گسترش پیدا نکند اضافه کرد: در این راستا اولین قدم شناسایی مراکز تست در داخل کشور بود که منتج به شناسایی و همکاری با تعدادی آزمایشگاه شد.

اعلام آمادگی 30 آزمایشگاه در کشور برای تست تجهیزات ارتباطی

این مقام مسئول در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از وجود چندین آزمایشگاه مجهز به امکانات تست نمونه تجهیزات ارتباطی در داخل کشور خبر داد و به مهر گفت: در فراخوان اولیه 30 آزمایشگاه امادگی خود را در این زمینه اعلام کردند که امکانات آنها مورد بررسی قرار گرفت تا مطابق با استانداردهای دنیا شرایط تست را داشته باشند.

عباسی شاهکوه اضافه کرد: در این میان تاکنون 6 آزمایشگاه داخلی به طور رسمی به عنوان مرکز تست تجهیزات ارتباطی مورد تایید قرار گرفتند که تجهیزات وارداتی و تولید داخل به این مراکز ارسال می شود.

وی از اعطای اعتبارنامه به این 6 آزمایشگاه خبر داد و گفت: چندین آزمایشگاه نیز در مراحل اعتباردهی قرار دارند.

رئیس مرکز امور بین الملل و مهندسی ارتباطات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از تجهیز آزمایشگاههایی در دانشگاههای کشور با همکاری مرکز تحقیقات مخابرات ایران خبر داد و افزود: علاوه بر این یک سری آزمایشگاههای معتبر خارج از کشور شناسایی شده که واردکنندگان می توانند برای تست تجهیزاتشان از این مراکز نیز استفاده کنند.

همکاری 5 آزمایشگاه خارجی برای تست تجهیزات ارتباطی

عباسی شاهکوه خاطرنشان کرد که تاکنون 5 آزمایشگاه به طور رسمی از استرالیا و دیگر کشورهای اروپایی برای همکاری تست تحهیزات ارتباطی همکاری خود را با رگولاتوری ایران آغاز کرده اند که در صورتی که تجهیزات وارداتی در این مراکز تایید شود از نظر سازمان تنظیم مقررات دیگر نیازی به تست نخواهد داشت.

وی با بیان اینکه این آزمایشگاهها سازنده تجهیزات نبوده و بیطرف و دارای اعتبار بین المللی تنها برای تست هستند اضافه کرد: اگر از این مراکز گواهی تست دستگاهها صادر شود به هر ترتیب مورد قبول سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خواهد بود.

به گفته وی این زمینه همکاری برای تسهیل کار واردکنندگان و تولیدکنندگان صورت گرفته که هزینه و زمان زیاد برای دریافت این گواهینامه به آنها تحمیل نشود.