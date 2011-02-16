رتبه اول محیط زیست فارس در اجرای طرح های سازمان جهانی محیط زیست

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، حسینعلی ابراهیمی کارنامی ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: حفاظت از تنوع زیستی درسیمای حفاظتی زاگرس مرکزی از سال 1385باهمکاری سازمان حفاظت محیط زیست کشور ، دفتر مرکزی پروژه زاگرس مرکزی، سازمان جهانی محیط زیست ودفترGEF در چهار استان کشور ( فارس، کهگیلویه وبویراحمد، چهارمحال بختیاری، اصفهان ) آغاز کار کرد واین پروژه از معدود پروژه هایی است که به صورت همزمان و هماهنگ در چهار استان کشور در حال انجام است.

وی افزود: هدف از اجرای این پروژه حفاظت از تنوع زیستی در سیمای حفاظتی زاگرس مرکزی است که مساحتی بیش از دو ونیم میلیون هکتار رادر بر می گیرد دراین پروژه حفاظت از تنوع زیستی وبهره برداری پایدار با بخشهای کشاورزی، جنگلداری، مرتع داری، آب و گردشگری همسو شده و ساز وکارهایی درجهت تسهیل اشاعه آموزهای کسب شده و اجرای راهبردهای موفق روستایی دردیگر مناطق ایجاد می شود.

ابراهیمی کارنامی تاکید کرد: 12 درصد از سطح این پروژه دراستان فارس اجرا می شود که شامل دو روستای پایلوت جیدرزار ومارگون است وجالب اینکه استان فارس درمقایسه با سه استان دیگر دراجرای این پروژه جهانی از لحاظ مشارکت فعال جوامع محلی دراجرای پروژه مقام اول را داراست.

مدیر کل حفاظت از محیط زیست استان فارس تصریح کرد: تنوع زیستی بستر حیات و توسعه پایدار است و از دیگر اهداف این پروژه می توان به ارتقای وضعیت معیشت مردم وتوسعه اقتصادی منطقه اشاره کرد که در راستای توسعه پایدار فقیرترین مناطق کشور دنبال می شود همچنین الگوهای توسعه موجود درمنطقه مورد بازنگری قرارگرفته ونگرش جدیدی از توسعه بسط داده می شود که درنهایت منجر به شکل گیری همکاری های جدیدی در بخشهای توسعه وحفاظت از تنوع زیستی خواهد شد.

وی درادامه گفت: درراستای اجرای این پروژه دراستان تاکنون همسوسازی حفاظت از تنوع زیستی بابخش منابع آب، همسوسازی حفاظت از تنوع زیستی با بخشهای کشاورزی، مرتع وجنگل داری وهمسو سازی حفاظت از تنوع زیستی با بخش گردشگری صورت پذیرفته و خوشبختانه تبیین سازوکارهای برنامه ریزی مدیریت و پایش مناطق طبیعی درروستاهای مارگون وجیدزار با مشارکت کامل اجتماعات محلی صورت پذیرفته و در بحث ارتقای آگاهیهای عمومی در زمینه اهمیت حفاظت از تنوع زیستی ونقش آن درتوسعه اجتماعی و اقتصادی روستاهای منطقه موفق بوده ایم همچنین برگزاری جشنواره آبشار مارگون درابتدای سال جاری با همکاری جوامع محلی از دیگر برنامه های اجرا شده این اداره کل است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست فارس ب ابیان اینکه اجرای بهتر طرح حفاظت از تنوع زیستی زاگرس درانتظار همکاری دستگاههای اجرای استان است، افزود: رشته کوههای زاگرس مرکزی اکوسیستم منحصر به فردی را داراست که تنوع زیستی گونه های گیاهی وسیعی را در برمی گیرد.

وی ادامه داد: تنوع زیستی اکوسیستم مذکور درکشاورزی از اهمیت خاصی برخوردار است و به علت درمعرض تهدید قرارگرفتن اکوسیستمها به تدریج باکاهش تنوع زیستی مواجه هستیم، دراین پروژه بدون ایجاد تغییر دراکوسیستم کوهستان ، از تنوع زیستی درمحدوده وسیعی حفاظت شده وزیستگاههایی درکل منطقه حفاظت شده برای تعداد کثیری از گونه ها ایجاد می شود که این امر می تواند سلامت و جمعیت گونه های مختلف گیاهی وجانوری راتضمین کرده ویا روند مذکور را در سیری صعودی قرار دهد همچنین درزمان اجرای پروژه، زیستگاه های پایدار برای پستانداران کوچک، بی مهرگان وگیاهان مورد بهره برداری قرار می گیرد روستائیان ودولت به صورت مادی وغیر مادی موجبات افزایش ارزش تنوع زیستی را فراهم می آورند.

کارنامی گفت: پروژه فواید متعدد دیگری را در بخشهای مدیریت منابع طبیعی، حمایت از محیط زیست وهمچنین توسعه اجتماعی، اقتصادی کشور به همراه خواهد داشت ازاین رو با اعمال ساز و کارها عملکردها وتکنیکهایی جدید حاصل از اجرای پروژه توانایی کشور درمدیریت منابع طبیعی درسطح استانی وروستایی ومدیریت منابع طبیعی افزایش خواهد یافت همچنین این پروژه توانایی سازمانهای دولتی استانی ( به ویژه سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی ) را دربرنامه ریزی فعالیتها، هماهنگی وارتباط باذینفعان درسطوح محلی وملی و همچنین اجرای موثرتر برنامه ها افزایش داده و موجب ارتقای مدیریت محیط زیست و افزایش حمایت دولت از توسعه روستایی درچهار استان خواهد شد.