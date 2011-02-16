برگزاری یادواره بزرگداشت دو هزار و 300 شهید منطقه 4 در بهشت زهرا(س)

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود جهانشاهلو با بیان این خبر گفت: به منظور تجلیل از مقام والای شهیدان انقلاب اسلامی و تجدید میثاق با آرمان های مقدس حضرت امام خمینی(ره)، با همکاری اداره کل امور ایثارگران شهرداری تهران یادواره بزرگداشت 2هزار 300 شهید منطقه 4 در روز پنجشنبه 28 بهمن ماه در سالن ندبه بهشت زهرا(س) برگزار می شود.

وی در ادامه با اشاره به برنامه های هفتگی مدیریت شهری منطقه در تجلیل از خانواده های معظم شهدا و ایثارگران گفت: با توجه به سیاست های مدیریت شهری تهران مبنی بر دلجویی و بازدید از خانواده های معظم شهدا و ایثارگران، برنامه بازدید و دلجویی از این خانواده ها در برنامه هفتگی گنجانده شده است و به طور مستمر توسط شهردار منطقه و شهرداران نواحی انجام می شود.

جهانشاهلو حضور در جمع خانواده های معظم شهدا و ایثارگران در ایام عید نوروز را از جمله برنامه های قابل اهمیت در طرح استقبال از بهار نام برد و گفت: طبق برنامه ریزی های صورت گرفته، همزمان با آغاز سال نو برنامه بازدید از خانواده های شهدا و ایثارگران با حضور شهردار منطقه و شهرداران نواحی در طول ایام عید نوروز انجام می شود.

مسئول امور ایثارگران شهرداری منطقه 4 با اشاره به دیدارهای انجام شده طی 5 سال اخیر با خانواده های شهدا و ایثارگران گفت: با توجه به تاکید شهردار محترم تهران مبنی بر دلجویی و حضور شهرداران مناطق و نواحی در جمع خانواده های معظم شهدا و ایثارگران و رفع مشکلات آن ها، طی 5 سال اخیر با خانواده های بیش از 700 خانواده شهید و ایثارگر منطقه دیدار و گفتگو شده است.