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۲۷ بهمن ۱۳۸۹، ۱۱:۵۸

بیست و نهمین دوره/

مرور "ح دو چشم" در جشنواره تئاتر فجر

مرور "ح دو چشم" در جشنواره تئاتر فجر

نمایش "ح دو چشم" به کارگردانی سیروس همتی پنج‌شنبه در بخش مرور بیست و نهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر در تالار بوستان مرکز تولید تئاتر روی صحنه می‌رود.

ابه گزارش خبرگزاری مهر، این نمایش که از تولیدات نخستین جشنواره تئاترحقیقت است و پیش از این آبان ماه در تالار سایه تئاتر روی صحنه رفته، در ششمین روز جشنواره تئاتر فجر بار دیگر اجرا می‌شود.

این نمایش از تولیدات گروه تئاتر "مانی" است و داستان خطاطی را بازگو می‌کند که "ه دو چشم" را اشتباه می‌نویسد و همین امر موجب بروز مشکلاتی برای او می‌شود.
 
مرتضی آقاحسینی، نادیا فرجی، کوروش زارعی، روح‌الله کمانی، اتابک نادری، علی یعقوب‌زاده، سیروس همتی ، سپیده پهلوان‌زاده، مهدی نوری، محمود عمو، محسن بالیسینی، بهار همتی و نگارهمتی بازیگران این نمایش هستند که پنج‌شنبه در دو نوبت 17 و 19 در تالار بوستان واقع در پارک لاله خیابان کارگر شمالی اجرا می‌شود.
کد مطلب 1255218

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