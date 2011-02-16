مرور "ح دو چشم" در جشنواره تئاتر فجر

ابه گزارش خبرگزاری مهر، این نمایش که از تولیدات نخستین جشنواره تئاترحقیقت است و پیش از این آبان ماه در تالار سایه تئاتر روی صحنه رفته، در ششمین روز جشنواره تئاتر فجر بار دیگر اجرا می‌شود.

این نمایش از تولیدات گروه تئاتر "مانی" است و داستان خطاطی را بازگو می‌کند که "ه دو چشم" را اشتباه می‌نویسد و همین امر موجب بروز مشکلاتی برای او می‌شود.

مرتضی آقاحسینی، نادیا فرجی، کوروش زارعی، روح‌الله کمانی، اتابک نادری، علی یعقوب‌زاده، سیروس همتی ، سپیده پهلوان‌زاده، مهدی نوری، محمود عمو، محسن بالیسینی، بهار همتی و نگارهمتی بازیگران این نمایش هستند که پنج‌شنبه در دو نوبت 17 و 19 در تالار بوستان واقع در پارک لاله خیابان کارگر شمالی اجرا می‌شود.