حمید علیدوستی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد آخرین وضعیت تیمش پیش از دیدار با استیل آذین ضمن بیان مطلب فوق گفت: در این چند روز تمرینات مختلفی را انجام دادیم تا ضمن برطرف کردن نقاط ضعف تیم، شرایط لازم را برای رسیدن به موفقیت در دیدارهای آینده فراهم کنیم.
وی اضافه کرد: قطعا هر باختی تاثیر منفیاش را روی تیم میگذارد اما باید سعی کنیم این شکستها را فراموش کرده و با وضعیت بهتری از نظر روحی - روانی در مسابقات آینده به میدان برویم تا ناکامیها را جبران کنیم.
سرمربی تیم فوتبال پیکان در مورد دیدار با استیل آذین و شرایط حساس آن برای هر دو تیم تاکید کرد: برای ما همه بازیها مهم است ولی با توجه به نزدیک بودن امتیاز دو تیم در جدول ردهبندی، موفقیت در این مسابقه برای هر دو تیم سخت است.
وی با بیان اینکه در مورد وضعیت رحمان رضایی و صابر میرقربانی باید مدیریت پاسخگو باشد و وی تنها در مورد مسائل فنی تیم صحبت میکند، اظهار داشت: ما 12 بازی مشکل، حساس و سرنوشت ساز تا پایان لیگ پیش رو داریم و برای بقا در لیگ باید در همه این دیدارها امتیاز لازم را کسب کنیم.
علیدوستی با بیان اینکه تعطیلات لیگ این تیم را از شرایط مسابقه و دوران خوبی که در آن قرار داشت دور کرد، در پایان گفت: هر روز سعی میکنیم شرایط را تعییر داده و تیم را به شرایط مطلوب گذشته برگردانیم که امیدوارم با موفقیت در دیدار با پیکان، به این هدف نزدیکتر شویم.
دیدار تیمهای فوتبال استیل آذین و پیکان در هفته بیست و سوم رقابتهای لیگ برتر باشگاههای کشور ساعت 15 روز جمعه هفته جاری در ورزشگاه دستگردی تهران برگزار میشود.
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