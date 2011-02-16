انصراف بحرین از حضور در مسابقات تکواندو جام باشگاههای آسیا

به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز، ابراهیم فیروزی با بیان اینکه تیم بحرین انصراف خود را به صورت کتبی به فدراسیون تکواندو اعلام کرده، خاطر نشان کرد: با انصراف تیم بحرین تعداد تیمهای شرکت کننده به 11 تیم تا این لحظه کاهش یافته است.

فیروزی گفت: کشورهای اردن، عراق با دو تیم ، افغانستان با دو تیم، پاکستان، تاجیکستان، هند و سه تیم داخلی دانشگاه آزاد قهرمان دوره قبل جام باشگاه های آسیا ، تیم جوانه و آذربایجان شرقی آمادگی خود را برای حضور در این رقابت ها اعلام کرده اند.

وی با اشاره به داوران این سری از رقابتها اظهار داشت: در این رقابتها 10 داور از کشورهای خارجی و 10 داور از ایران برای قضاوت رقابتها مشخص شده اند.

به گفته فیروزی، علی محسن ال ارادی از بحرین، محمد بین جمال از بحرین، میرزوجونوویچ از تاجیکستان، رضا شجاعی از اتریش، شیرعلی نوری از آلمان، ابراهام ابو عمار از اردن، عبدالعزیز محمد عابد الیان از اردن، عبدالصبور عمری، سید صادق هاشمی از افغانستان و ابراهیم اتیبار از آذربایجان داروان خارجی این رقابتها هستند.

همچنین سیروس رضایی، عبدالقاسم حسن زاده، علی اصغر ذولفقاری، دانش دولت خواه، مهدی محمدی مبارکی، محمد رضا میرنیا، اسفندیار اسدی، علی محمد باج، مهرداد حقایقی و اسماعیل لطف علی زاده از ایران داور های این رقابتها هستند.

خانه کاراته و تکواندو استادیوم تختی تبریز برای تمرین تکواندوکاران مشخص شده و رقابتها در سالن صدرا برگزار خواهد شد.

دای سون لی رئیس کره ای اتحادیه فدراسیون های تکواندو آسیا به عنوان میهمان ویژه در این مسابقات است.

سالن اقدمی و خانه تکواندو استادیوم تختی تبریز برای تمرین تکواندوکاران مشخص شده و رقابتها در سالن صدرا برگزار خواهد شد.