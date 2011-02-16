به گزارش خبرنگار مهر، براساس اعلام سازمان لیگ دسته اول دیدارهای هفتههای نوزدهم و بیستم لیگ دسته اول طی روزهای 12 و 13 اسفندماه تا 19 و 20 همین ماه در شهرهای مختلف برگزار خواهد شد.
- برنامه دیدارهای هفتههای نوزدهم و بیستم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاههای کشور به شرح زیر است:
هفته نوزدهم
پنجشنبه - 12/12/89
* آلومینیوم هرمزگان - سپیدرود رشت، ساعت 14:15، ورزشگاه تختی بندرعباس
* استقلال اهواز - پیام فارس، ساعت 14:15، ورزشگاه تختی اهواز
* برق شیراز - گسترش فولاد تبریز، ساعت 14:15، ورزشگاه حافظیه شیراز
جمعه - 13/12/89
* شهرداری بندرعباس - ماشین سازی تبریز، ساعت 14:15، ورزشگاه تختی بندرعباس
* مس سرچشمه - ابومسلم خراسان، ساعت 14:15، ورزشگاه شهید زینلی سرچشمه
* صنعت ساری - داماش دورود، ساعت 14:15، ورزشگاه شهدای ساری
* شهرداری یاسوج - تربیت یزد، ساعت 14:15، ورزشگاه تختی یاسوج
* نفت مسجد سلیمان - پیام خراسان، ساعت 14:15، ورزشگاه اختصاصی مسجد سلیمان
* فولاد نطنز - مس رفسنجان، ساعت 14:15، ورزشگاه منوچهری نطنز
* گلگهر سیرجان - همیاری اراک، ساعت 14:15، ورزشگاه اختصاصی سیرجان
* مقاومت شهید سپاسی شیراز - اتکا گلستان، ساعت 14:15، ورزشگاه حافظیه شیراز
* داماش گیلان - کاوه تهران، ساعت 14:15، ورزشگاه شهید عضدی رشت
* فولاد یزد - ایرانجوان بوشهر، ساعت 14:15، ورزشگاه شهید نصیری یزد
* شیرین فراز کرمانشاه - نساجی مازندران، ساعت 14:15، ورزشگاه آزادی کرمانشاه
هفته بیستم
پنجشنبه - 19/12/89
* پیام خراسان - گل گهر سیرجان، ساعت 14:30، ورزشگاه تختی مشهد
* ایرانجوان بوشهر - شیرین فراز کرمانشاه، ساعت 14:30، ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر
* گسترش فولاد تبریز - صنعت ساری، ساعت 14:30، ورزشگاه اختصاصی تبریز
جمعه - 20/12/89
* تربیت یزد - شهرداری بندرعباس، ساعت 14:30، ورزشگاه شهید نصیری یزد
* ماشین سازی تبریز - نفت مسجد سلیمان، ساعت 14:30، ورزشگاه اختصاصی ماشین سازی تبریز
* مس رفسنجان - شهرداری یاسوج، ساعت 14:30، ورزشگاه تختی رفسنجان
* اتکا گلستان - فولاد نطنز، ساعت 14:30، ورزشگاه آزادی گرگان
* همیاری اراک - داماش گیلان، ساعت 14:30، ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک
* کاوه تهران - مقاومت شهید سپاسی شیراز، ساعت 14:30، ورزشگاه شهرقدس تهران
* سپیدرود رشت - فولاد یزد، ساعت 14:30، ورزشگاه سردار جنگل رشت
* پیام فارس - آلومینیوم هرمزگان، ساعت 14:30، ورزشگاه حافظیه شیراز
* نساجی مازندران - برق شیراز، ساعت 14:30، ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر
* ابومسلم خراسان - استقلال اهواز، ساعت 14:30، ورزشگاه ثامن الائمه مشهد
* داماش دورود - مس سرچشمه، ساعت 14:30، ورزشگاه تختی دورود
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