به گزارش خبرنگار مهر، براساس اعلام سازمان لیگ دسته اول دیدارهای هفته‌های نوزدهم و بیستم لیگ دسته اول طی روزهای 12 و 13 اسفندماه تا 19 و 20 همین ماه در شهرهای مختلف برگزار خواهد شد.

- برنامه دیدارهای هفته‌های نوزدهم و بیستم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

هفته نوزدهم

پنجشنبه - 12/12/89

* آلومینیوم هرمزگان - سپیدرود رشت، ساعت 14:15، ورزشگاه تختی بندرعباس

* استقلال اهواز - پیام فارس، ساعت 14:15، ورزشگاه تختی اهواز

* برق شیراز - گسترش فولاد تبریز، ساعت 14:15، ورزشگاه حافظیه شیراز

جمعه - 13/12/89

* شهرداری بندرعباس - ماشین سازی تبریز، ساعت 14:15، ورزشگاه تختی بندرعباس

* مس سرچشمه - ابومسلم خراسان، ساعت 14:15، ورزشگاه شهید زینلی سرچشمه

* صنعت ساری - داماش دورود، ساعت 14:15، ورزشگاه شهدای ساری

* شهرداری یاسوج - تربیت یزد، ساعت 14:15، ورزشگاه تختی یاسوج

* نفت مسجد سلیمان - پیام خراسان، ساعت 14:15، ورزشگاه اختصاصی مسجد سلیمان

* فولاد نطنز - مس رفسنجان، ساعت 14:15، ورزشگاه منوچهری نطنز

* گل‌گهر سیرجان - همیاری اراک، ساعت 14:15، ورزشگاه اختصاصی سیرجان

* مقاومت شهید سپاسی شیراز - اتکا گلستان، ساعت 14:15، ورزشگاه حافظیه شیراز

* داماش گیلان - کاوه تهران، ساعت 14:15، ورزشگاه شهید عضدی رشت

* فولاد یزد - ایرانجوان بوشهر، ساعت 14:15، ورزشگاه شهید نصیری یزد

* شیرین فراز کرمانشاه - نساجی مازندران، ساعت 14:15، ورزشگاه آزادی کرمانشاه

هفته بیستم

پنجشنبه - 19/12/89

* پیام خراسان - گل گهر سیرجان، ساعت 14:30، ورزشگاه تختی مشهد

* ایرانجوان بوشهر - شیرین فراز کرمانشاه، ساعت 14:30، ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر

* گسترش فولاد تبریز - صنعت ساری، ساعت 14:30، ورزشگاه اختصاصی تبریز

جمعه - 20/12/89

* تربیت یزد - شهرداری بندرعباس، ساعت 14:30، ورزشگاه شهید نصیری یزد

* ماشین سازی تبریز - نفت مسجد سلیمان، ساعت 14:30، ورزشگاه اختصاصی ماشین سازی تبریز

* مس رفسنجان - شهرداری یاسوج، ساعت 14:30، ورزشگاه تختی رفسنجان

* اتکا گلستان - فولاد نطنز، ساعت 14:30، ورزشگاه آزادی گرگان

* همیاری اراک - داماش گیلان، ساعت 14:30، ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک

* کاوه تهران - مقاومت شهید سپاسی شیراز، ساعت 14:30، ورزشگاه شهرقدس تهران

* سپیدرود رشت - فولاد یزد، ساعت 14:30، ورزشگاه سردار جنگل رشت

* پیام فارس - آلومینیوم هرمزگان، ساعت 14:30، ورزشگاه حافظیه شیراز

* نساجی مازندران - برق شیراز، ساعت 14:30، ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر

* ابومسلم خراسان - استقلال اهواز، ساعت 14:30، ورزشگاه ثامن الائمه مشهد

* داماش دورود - مس سرچشمه، ساعت 14:30، ورزشگاه تختی دورود